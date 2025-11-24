MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další informace naleznete v podrobném přehledu.

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého. | foto: AP

Mistrovství světa v ledním hokeji juniorů se odehraje v amerických městech Minneapolis a Saint Paul v Minnesotě. Šampionát odstartuje 26. prosince. Zápasy základních skupin skončí 1. ledna 2026, o den později startuje play off. O vítězi bude jasno 6. ledna.

Program a výsledky českého týmu:

DatumČasZápasVýsledek
SO 27. 12.02:30ČESKO vs. Kanada
NE 28. 12.02:30ČESKO vs. Dánsko
PO 29. 12.21:30ČESKO vs. Finsko
ST 31. 12.21:30ČESKO vs. Lotyšsko

Kompletní program zápasů ve skupinách:

DatumČasZápasVýsledek
26. 12.19:00Švédsko U20 - Slovensko U20
26. 12.21:30Dánsko U20 - Finsko U20
27. 12.00:00Německo U20 - USA U20
27. 12.02:30Česko U20 - Kanada U20
27. 12.20:00Slovensko U20 - Německo U20
27. 12.22:30Lotyšsko U20 - Kanada U20
28. 12.00:00USA U20 - Švýcarsko U20
28. 12.02:30Dánsko U20 - Česko U20
28. 12.20:00Švédsko U20 - Švýcarsko U20
28. 12.22:30Finsko U20 - Lotyšsko U20
29. 12.19:00Německo U20 - Švédsko U20
29. 12.21:30Finsko U20 - Česko U20
30. 12.00:00Slovensko U20 - USA U20
30. 12.02:30Kanada U20 - Dánsko U20
30. 12.20:00Švýcarsko U20 - Německo U20
30. 12.22:30Lotyšsko U20 - Dánsko U20
31. 12.19:00Švýcarsko U20 - Slovensko U20
31. 12.21:30Česko U20 - Lotyšsko U20
1. 1.00:00USA U20 - Švédsko U20
1. 1.02:30Kanada U20 - Finsko U20

Tabulky skupin a systém na MS v hokeji do 20 let

Skupina A (Grand Casino Arena, Saint Paul)

PořadíTým
1USA
2Švýcarsko
3Německo
4Slovensko
5Švédsko

Skupina B (3M Arena, Minneapolis)

PořadíTým
1Kanada
2Česko
3Finsko
4Dánsko
5Lotyšsko
  • Turnaje se účastní deset týmů, které jsou rozděleny do dvou pětičlenných skupin.
  • Čtyři nejlepší z každé skupiny postupují do čtvrtfinále, obě pátá mužstva čeká jeden duel o udržení.
  • Pokud mají týmy ve skupině stejný počet bodů, rozhoduje nejdříve výsledek vzájemného zápasu.
  • Pokud tři nebo více týmů mají shodně bodů, vytvoří se „minitabulka“ jen z jejich vzájemných zápasů a postupně se porovnává počet bodů, rozdíl gólů a počet vstřelených gólů mezi těmito týmy.
  • Pokud je stále rovnost, zohlední se výsledky proti nejlépe postaveným týmům mimo tuto skupinu a nakonec rozhoduje předturnajové nasazení.

Česká nominace na MS do 20 let 2026

Konečná soupiska českého týmu bude oznámena ve druhé polovině prosince 2025.

Kde MS U20 v hokeji 2026 sledovat

Všechna utkání odvysílá Česká televize na kanále ČT sport. Národní tým zahajuje mistrovství v pátek 27. prosince proti Kanadě (02:30), poté nastupuje proti Dánsku (02:30), Finsku (21:30) a Lotyšsku (21:30). Součástí programu ČT budou i zápasy juniorské reprezentace v dalším průběhu turnaje.

Výsledky předchozích MS v hokeji do 20 let

  • Česká reprezentace vybojovala na minulém šampionátu bronz. A byly to pořádné nervy. Mladíci přetlačili Švédsko 3:2 po samostatných nájezdech. O zisku třetího cenného kovu v řadě rozhodl až ve čtrnácté sérii kapitán Eduard Šalé.
  • Třetí místo slavili Češi také v roce 2024. V utkání o bronz sice prohrávali s Finskem už 2:5, ale šesti trefami v řadě nepříznivý stav otočili a zvítězili 8:5.
  • V roce 2023 dokonce národní tým vedený Radimem Rulíkem sahal po zlatu. Postoupil do finále, kde podlehl 2:3 v prodloužení favorizované Kanadě v čele s talentovaným Connorem Bedardem.
MS 20251. USA, 2. Finsko, 3. ČESKO
MS 20241. USA, 2. Švédsko, 3. ČESKO
MS 20231. Kanada, 2. ČESKO, 3. USA
MS 20221. Kanada, 2. Finsko, 3. Švédsko
MS 20211. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
MS 20201. Kanada, 2. Rusko, 3. Švédsko
Výsledky

