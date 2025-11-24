Mistrovství světa v ledním hokeji juniorů se odehraje v amerických městech Minneapolis a Saint Paul v Minnesotě. Šampionát odstartuje 26. prosince. Zápasy základních skupin skončí 1. ledna 2026, o den později startuje play off. O vítězi bude jasno 6. ledna.
Program a výsledky českého týmu:
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|SO 27. 12.
|02:30
|ČESKO vs. Kanada
|NE 28. 12.
|02:30
|ČESKO vs. Dánsko
|PO 29. 12.
|21:30
|ČESKO vs. Finsko
|ST 31. 12.
|21:30
|ČESKO vs. Lotyšsko
Kompletní program zápasů ve skupinách:
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|26. 12.
|19:00
|Švédsko U20 - Slovensko U20
|26. 12.
|21:30
|Dánsko U20 - Finsko U20
|27. 12.
|00:00
|Německo U20 - USA U20
|27. 12.
|02:30
|Česko U20 - Kanada U20
|27. 12.
|20:00
|Slovensko U20 - Německo U20
|27. 12.
|22:30
|Lotyšsko U20 - Kanada U20
|28. 12.
|00:00
|USA U20 - Švýcarsko U20
|28. 12.
|02:30
|Dánsko U20 - Česko U20
|28. 12.
|20:00
|Švédsko U20 - Švýcarsko U20
|28. 12.
|22:30
|Finsko U20 - Lotyšsko U20
|29. 12.
|19:00
|Německo U20 - Švédsko U20
|29. 12.
|21:30
|Finsko U20 - Česko U20
|30. 12.
|00:00
|Slovensko U20 - USA U20
|30. 12.
|02:30
|Kanada U20 - Dánsko U20
|30. 12.
|20:00
|Švýcarsko U20 - Německo U20
|30. 12.
|22:30
|Lotyšsko U20 - Dánsko U20
|31. 12.
|19:00
|Švýcarsko U20 - Slovensko U20
|31. 12.
|21:30
|Česko U20 - Lotyšsko U20
|1. 1.
|00:00
|USA U20 - Švédsko U20
|1. 1.
|02:30
|Kanada U20 - Finsko U20
Tabulky skupin a systém na MS v hokeji do 20 let
Skupina A (Grand Casino Arena, Saint Paul)
|Pořadí
|Tým
|1
|USA
|2
|Švýcarsko
|3
|Německo
|4
|Slovensko
|5
|Švédsko
Skupina B (3M Arena, Minneapolis)
|Pořadí
|Tým
|1
|Kanada
|2
|Česko
|3
|Finsko
|4
|Dánsko
|5
|Lotyšsko
- Turnaje se účastní deset týmů, které jsou rozděleny do dvou pětičlenných skupin.
- Čtyři nejlepší z každé skupiny postupují do čtvrtfinále, obě pátá mužstva čeká jeden duel o udržení.
- Pokud mají týmy ve skupině stejný počet bodů, rozhoduje nejdříve výsledek vzájemného zápasu.
- Pokud tři nebo více týmů mají shodně bodů, vytvoří se „minitabulka“ jen z jejich vzájemných zápasů a postupně se porovnává počet bodů, rozdíl gólů a počet vstřelených gólů mezi těmito týmy.
- Pokud je stále rovnost, zohlední se výsledky proti nejlépe postaveným týmům mimo tuto skupinu a nakonec rozhoduje předturnajové nasazení.
Česká nominace na MS do 20 let 2026
Konečná soupiska českého týmu bude oznámena ve druhé polovině prosince 2025.
Kde MS U20 v hokeji 2026 sledovat
Všechna utkání odvysílá Česká televize na kanále ČT sport. Národní tým zahajuje mistrovství v pátek 27. prosince proti Kanadě (02:30), poté nastupuje proti Dánsku (02:30), Finsku (21:30) a Lotyšsku (21:30). Součástí programu ČT budou i zápasy juniorské reprezentace v dalším průběhu turnaje.
Výsledky předchozích MS v hokeji do 20 let
- Česká reprezentace vybojovala na minulém šampionátu bronz. A byly to pořádné nervy. Mladíci přetlačili Švédsko 3:2 po samostatných nájezdech. O zisku třetího cenného kovu v řadě rozhodl až ve čtrnácté sérii kapitán Eduard Šalé.
- Třetí místo slavili Češi také v roce 2024. V utkání o bronz sice prohrávali s Finskem už 2:5, ale šesti trefami v řadě nepříznivý stav otočili a zvítězili 8:5.
- V roce 2023 dokonce národní tým vedený Radimem Rulíkem sahal po zlatu. Postoupil do finále, kde podlehl 2:3 v prodloužení favorizované Kanadě v čele s talentovaným Connorem Bedardem.
|MS 2025
|1. USA, 2. Finsko, 3. ČESKO
|MS 2024
|1. USA, 2. Švédsko, 3. ČESKO
|MS 2023
|1. Kanada, 2. ČESKO, 3. USA
|MS 2022
|1. Kanada, 2. Finsko, 3. Švédsko
|MS 2021
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|MS 2020
|1. Kanada, 2. Rusko, 3. Švédsko