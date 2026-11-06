Dva góly, asistence a výhra. I tak Mrázová na MS velí: Příště musíme hru zjednodušit

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  19:58
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Kateřina Mrázová (vlevo) během zápasu mistrovství světa proti Rakousku

Kateřina Mrázová (vlevo) během zápasu mistrovství světa proti Rakousku | foto: AP

Kateřina Mrázová (vlevo) během zápasu mistrovství světa proti Rakousku
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Nejstarší hráčka českého výběru na mistrovství světa Kateřina Mrázová se výrazně podepsala pod úvodní výhru na turnaji nad Rakouskem 4:1. Čtyřiatřicetiletá útočnice si nejprve připsala asistenci u vítězného gólu Natálie Mlýnkové a poté sama dvakrát skórovala.

V rozhovoru s Českou televizí uvedla, že si dobře uvědomuje, že na začátku zápasu nebyl výkon českého týmu ideální, ale postupně se zlepšoval.

„Nebylo to z naší strany takové, jaké jsme chtěly. Náš výkon byl ale postupně lepší a lepší, vytvořily jsme si tlak a i hra byla lepší,“ řekla Mrázová.

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Češky v zápase nečekaně prohrávaly, ale ještě v první třetině dokázala Klára Hymlárová vyrovnat a poté již favorit převzal zápas do své moci. Mrázová ocenila výkon rakouské brankářky Selmy Lugginové, která si připsala 42 zákroků a inkasovala jen třikrát. Poslední gól pak vstřelily Češky při power play.

„Chytala dobře a dařilo se jí likvidovat naše střely z dálky. Říkaly jsme si, že potřebujeme větší důraz do brány, nahazovat puky a chodit tam za nimi. Ona hodně puky vyrážela, což jsme nakonec využily. Do dalších zápasů ale musíme hru trošku zjednodušit, víc střílet a jít za tím,“ uvedla Mrázová, která sama skórovala pohotovou dorážkou na brankovišti.

Kateřina Mrázová (vlevo) během zápasu mistrovství světa proti Rakousku

Podruhé se prosadila při závěrečné power play soupeřek, i když její trefě zřejmě předcházelo postavení mimo hru. Čárové rozhodčí situaci kontrolovaly u videa a gól uznaly. „Musím se přiznat, že jsem to neviděla. Soustředila jsem se na soupeřky, které se špatně domluvily, sebrala jsem puk a jen jsem chtěla trefit prázdnou bránu. Holky říkaly, že to ofsajd byl. Je to ale jedno, důležitá je výhra,“ řekla útočnice Ottawy v zámořské PWHL.

Český tým nasadil do úvodního zápasu turnaje tři debutantky na seniorském MS a Mrázová obránkyni Ellen Jarabkovou i útočnice Lindu Vocetkovou s Terezou Gildainovou za výkon pochválila. „Odehrály to super, jsem na ně hrozně pyšná. Vůbec nebylo poznat, že jsou to debutantky. Zvládly to na jedničku,“ řekla Mrázová.

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

Druhé utkání na turnaji čeká Česko v neděli, kdy se utká se Švýcarskem. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského bronzové medailistky z olympijských her v Miláně v sezoně dvakrát ze tří soubojů porazily.

„Budeme se na to chystat jako na každý zápas. Tady je každé utkání důležité. Zítra budeme mít trénink a určitě proběhne i nějaký meeting,“ dodala Mrázová, která startuje na osmém světovém šampionátu v kariéře a podílela se i na zisku historických bronzových medailí v letech 2022 a 2023.

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