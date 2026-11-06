V rozhovoru s Českou televizí uvedla, že si dobře uvědomuje, že na začátku zápasu nebyl výkon českého týmu ideální, ale postupně se zlepšoval.
„Nebylo to z naší strany takové, jaké jsme chtěly. Náš výkon byl ale postupně lepší a lepší, vytvořily jsme si tlak a i hra byla lepší,“ řekla Mrázová.
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Češky v zápase nečekaně prohrávaly, ale ještě v první třetině dokázala Klára Hymlárová vyrovnat a poté již favorit převzal zápas do své moci. Mrázová ocenila výkon rakouské brankářky Selmy Lugginové, která si připsala 42 zákroků a inkasovala jen třikrát. Poslední gól pak vstřelily Češky při power play.
„Chytala dobře a dařilo se jí likvidovat naše střely z dálky. Říkaly jsme si, že potřebujeme větší důraz do brány, nahazovat puky a chodit tam za nimi. Ona hodně puky vyrážela, což jsme nakonec využily. Do dalších zápasů ale musíme hru trošku zjednodušit, víc střílet a jít za tím,“ uvedla Mrázová, která sama skórovala pohotovou dorážkou na brankovišti.
Podruhé se prosadila při závěrečné power play soupeřek, i když její trefě zřejmě předcházelo postavení mimo hru. Čárové rozhodčí situaci kontrolovaly u videa a gól uznaly. „Musím se přiznat, že jsem to neviděla. Soustředila jsem se na soupeřky, které se špatně domluvily, sebrala jsem puk a jen jsem chtěla trefit prázdnou bránu. Holky říkaly, že to ofsajd byl. Je to ale jedno, důležitá je výhra,“ řekla útočnice Ottawy v zámořské PWHL.
Český tým nasadil do úvodního zápasu turnaje tři debutantky na seniorském MS a Mrázová obránkyni Ellen Jarabkovou i útočnice Lindu Vocetkovou s Terezou Gildainovou za výkon pochválila. „Odehrály to super, jsem na ně hrozně pyšná. Vůbec nebylo poznat, že jsou to debutantky. Zvládly to na jedničku,“ řekla Mrázová.
Druhé utkání na turnaji čeká Česko v neděli, kdy se utká se Švýcarskem. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského bronzové medailistky z olympijských her v Miláně v sezoně dvakrát ze tří soubojů porazily.
„Budeme se na to chystat jako na každý zápas. Tady je každé utkání důležité. Zítra budeme mít trénink a určitě proběhne i nějaký meeting,“ dodala Mrázová, která startuje na osmém světovém šampionátu v kariéře a podílela se i na zisku historických bronzových medailí v letech 2022 a 2023.