Junioři v reprezentaci? Moták je sleduje. Kluci jsou rádi, že s nimi někdo mluví, říká

Zdeněk Moták se svým asistentem Pavlem Grossem a generální manažer Patrik Eliáš se definitivně zabydlují na nových pozicích.
A v Říčanech nedaleko Prahy, kde organizovali několik tréninků pro především mladší hráče ze zámoří, pronesli také své první myšlenky, jak by si přáli národní tým vést.
„Chceme v prvé řadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i hráče a nás,“ pronesl Moták.
O konkrétnějších taktických postupech nehovořil, přece jen je stále ještě velmi brzo. „Ale my hokej nově nevymyslíme, vůbec ne,“ přidal ještě Gross.
Tak co se oproti předešlému realizačnímu týmu pod vedením Radima Rulíka změní?
Na to si budou muset fandové počkat. Ale jak už současný kouč Kladna na posledním šampionátu lehce naznačil, většího prostoru by se mohli dočkat mladší hráči. Především ti, kteří v posledních letech vybojovali medaile na juniorských mistrovstvích.
Dříve byl Rulík s jejich povoláváním do reprezentace opatrnější. Pokud si je nestihl otestovat během sezony na Euro Hockey Tour či v několika přípravných kláních před MS, raději vzal jiné, zkušenější.
Teď by tomu mohlo být jinak.
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Moták dostal konkrétní otázku: „Takže nebudete mít problém v dubnu, květnu nominovat hráče, kterého nebudete mít ozkoušeného?“
Odpověď: „Ne. Kluci jsou vyspělí a dokážou přepnout. Zažili toho už spoustu, a když jim ukážete video, pochopí to. V tom není problém.“
Řeč není jen o mladých hráčích na hraně NHL či z farmy. Nové vedení plánuje sledovat i dění v zámořských juniorkách či univerzitní NCAA. Se všemi 22 hráči, kteří se v Říčanech vystřídali, vedli několikaminutové individuální pohovory.
„Chtěli jsme se potkat hlavně s mladšími hráči, kteří mají před sebou obrovskou budoucnost. Abychom měli podchycené podhoubí českého hokeje,“ začal vysvětlovat Moták.
„Mládí není zásluha. Ale kluci si zaslouží, abychom s nimi mluvili. A budeme s nimi komunikovat i během sezony. Nejen po telefonu, ale i jinou cestou. A získali jsme výbornou zpětnou vazbu. Kluci jsou rádi, že s nimi někdo mluví, chtějí feedback, aby se cítili uvnitř dění,“ přidal ještě.
Žádný ze stále současných či čerstvě vysloužilých junáků nebude mít jisté místo třeba na mistrovství světa jen kvůli věku či potenciálu. Pozvánku si budou muset zasloužit.
Ale zato vědí, že mohou mít šanci. Pokud budou dobře pracovat a potká je ideální forma, Moták s Grossem i Eliášem o tom budou vědět.
Jen v Říčanech se objevilo několik perspektivních šikulů, kteří by klidně mohli v blízké budoucnosti nakouknout do reprezentace. Nehledě na posty.
Michael Hrabal, Adam Jiříček, Radim Mrtka, Václav Nestrašil, Adam Novotný. Nechyběli ani Marek Alscher, Matyáš Melovský nebo Jaroslav Chmelař – tedy ti, kteří už si vyzkoušeli atmosféru světového šampionátu pod Rulíkem.
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Nový realizační štáb si vytvořil dlouhatánský seznam jmen, která budou během sezony sledovat. Samozřejmě do něj můžou přiskočit i další, zasáhne-li je velká fazóna, klidně i ke konci sezony. Že nebudou detailně znát preferovanou strategii? Žádný velký problém.
„Týmy v NHL jsou takticky propracované, dbají na to, mají vysokou úroveň. Navíc hokejové systémy napočítáte na prstech jedné ruky. Kluci se od nás nedozvědí nic nového. Jen jde o to, aby ti hráči vypadali jako jeden tým, až sem přijedou“ uvedl Gross.
První test čeká novou reprezentaci v listopadu na Karjale. Ještě bez mladíků ze zámoří. Ti budou na svou šanci ještě čekat.