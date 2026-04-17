POHLED: Dá Hadamczik trenérům klid na práci? Doufejme, Rulíka už potopil

Co je však na duu Zdeněk Moták a Pavel Gross zajímavé?
„Pavel měl možnost stát se hlavním trenérem, ale řekl, že chce být asistentem, tak jsem oslovil Zdeňka. A jsem za výsledek rád,“ oznámil prezident svazu Alois Hadamczik, jenž měl hledání na starosti.
Kouč Gross důvody svého rozhodnutí vysvětlovat nechtěl. Zmínil, že jsou osobní.
Jednoduše, po nepovedeném angažmá ve Spartě, kde v říjnu předčasně skončil, se dost možná necítil na velkou zodpovědnost na střídačce nejsledovanějšího sportovního reprezentačního týmu.
Třeba taky cítil, že v Česku ještě nežije dostatečně dlouho, aby mu fanoušci rázem uvěřili, vždyť celý život strávil v Německu, odkud se vrátil nedávno, teprve před třemi lety.
Moták, s dvěma tituly s Třincem a od ledna s jistou pozicí trenéra reprezentace juniorů do 20 let, nabídku přijal.
„Na spolupráci se Zdeňkem se moc těším. Určitě to bude fungovat,“ věštil Gross ve čtvrtek v Síni slávy.
„Je to obrovská pocta. Potřeboval jsem si to chvíli promyslet, ale taková nabídka se neodmítá,“ přidal Moták.
Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry
S oběma pány jsem měl tu čest osobně mluvit a oba na mě vždy udělali dojem. Nejsou to egoisté, horké hlavy a vyznavači silných slov. Vždycky jsem měl dojem slušných způsobů, jakési uhlazenosti a férovosti.
Reprezentace přejde do dobrých rukou.
Odjedou už na šampionát do Švýcarska. Ne že by měli lézt Radimu Rulíkovi do zelí, ale budou pozorovat. Poznávat, jak reprezentace funguje a jak se chovají hráči mimo led.
Zlá krev
Pro Rulíka to jistě musí být trochu nepříjemná situace. S oběma kolegy se v minulých letech setkával při pravidelných návštěvách a debatách o směru českého hokeje.
Ale nejde necítit, že svaz dává Rulíkovi najevo: Končíš, vzal jsi angažmá v extraligovém Kladně, tak ztrácíš pozici.
Rulík bude mít směrem k mistrovství světa ve Švýcarsku svázanější ruce než dřív. Hůř si prosadí toho a toho hráče do nominace, protože to je něco, co prezidenta Hadamczika provází celé roky v pozici.
Rád do toho trenérům mluví.
Rulíkův odchod, lépe řečeno nepřijetí nabídky na prodloužení smlouvy Hadamczika nepotěšilo, až bych se nebál použít spojení téměř naštvalo.
A došlo k rozladě mezi hlavním koučem a prezidentem. To lze čistě a jasně vyčíst z veřejných vystoupení obou pánů.
Rulík v podcastu U kulatého stolu mluvil o tom, že chtěl svou budoucnost řešit až po sezoně, ale svaz ho dotlačil k tomu, že se musel vyjádřit co nejdřív.
Hadamczik zase kontroval v rozhovoru pro deník Sport v tomto týdnu, kde Rulíka zcela nepochopitelně potopil měsíc před posledním velkým turnajem divnými prohlášeními.
Hadamczik například „propálil“, že mezi Rulíkem a generálním manažerem Jiřím Šlégrem od začátku nepanovala bůhvíjaká důvěra.
„Není tajností, že ho Radim nechtěl, protože k němu měl nedůvěru od té doby, co ho odvolal z Litvínova. Já jsem si ho prosadil,“ prohlásil prezident svazu.
Následně mluvil o tom, že z Rulíkovy strany zažívá alibismus a pokrytectví a zkritizoval, že na první přípravný kemp vzal příliš mnoho „svých“ kladenských hráčů. „Jsou tam střety zájmů. Národní tým nesmí být zneužívaný, aby měl výhodu jakýkoliv klub v lize,“ hromoval.
Jde o zcela nestandardní vyjádření, které podkopává důvěru ve fungování reprezentace a zcela zbytečně odhaluje vztahové záležitosti, které by možná měly zůstat uvnitř tak populární instituce, jakou reprezentace jistě je.
Zdeněk Moták s Pavlem Grossem se musí připravit, že je čeká obrovský tlak svrchu.
Přál bych jim, aby měli klid na práci a mohli dělat práci tak, jak umějí. Tedy aby Hadamczik dodržel, co pronesl při jejich představení: „Mám absolutní důvěru v lidi, které jsem oslovil.“
Moták s Grossem musí najít ještě jednoho kolegu, druhého asistenta. Trenérem brankářů se stane Jaroslav Kameš.
A svaz naopak musí vyřešit volnou pozici u reprezentační dvacítky.
Pro tu oslovil Jaroslava Nedvěda, který před pár dny vypadl se Spartou z extraligového play off v semifinále proti Pardubicím, ale tak daleko, aby jeho jméno už oznámili, se nedostali.
Moták s Grossem podepsali smlouvy na dva roky. Pokud vydrží, měli by národní tým vést i v roce 2028 na Světovém poháru. Turnaji, který pořádá zámořská NHL. A to bude zkouška.