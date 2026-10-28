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„Sezona snů! Hned jako nováček být draftovaná takovým týmem, jakým je Montreal… Být součástí celého play off, dojít až do finále a sbírat zkušenosti od těch nejlepších hráček světa – to je něco k nezaplacení,“ vrací se Mlýnková k uplynulému roku v zámoří, kdy jako teprve třetí česká hokejistka zvedla nad hlavu Walter Cup, obdobu Stanleyova poháru.
A šestnáctikilovou trofej dovezla i do rodného Zlína. „Ale repliku, na oslavy se bohužel, nebo spíš bohudík, originál nedává,“ směje se.
Na nadcházející sezonu se však přesouvá do nového klubu San Jose, kde se potká i s parťačkou z reprezentace Danielou Pejšovou. „Věděly jsme, že tým v původním složení moc dlouho nevydrží, do ligy přibyly čtyři nové týmy a jedním z nich je právě San Jose. Vybralo si mě v rozšiřovacím draftu, do kterého spadají všichni hráči kromě volných agentů. Na jednu stranu se mi v Montrealu moc líbilo, ale na druhou je to hezké, když o vás má někdo zájem a vybere si vás.“
Montreal si Mlýnkovou loni v červnu vybral ve druhém kole jako dvanáctou hráčku. Předtím strávila pět sezon v univerzitní NCAA, jako většina holek však nejprve hrála proti klukům. „Dokud to jde, je fajn hrát s klukama, se kterými člověk vyrůstal, aby se udržela výkonnost. Pak ale přijde obrovský skok, kdy všichni najednou vyrostou o 20 centimetrů,mají dva metry a 90 kilo, a tam už se to láme.“
„V Česku je to možná ještě větší téma než jinde ve světě. Je to takový stereotyp. Kluci mají svá ega, takže když je holka v něčem lepší, tak se to těžko skousává. Pak je tu tlak trenérů a rodičů. Z psychické stránky to pro holku není jednoduché. Taky jsem si tím prošla, ale ve finále bych nic neměnila. Naučilo mě to hrozně moc do života. Nejvíc mi vadí předsudky od lidí, kteří ty holky nikdy neviděli hrát.“
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Když jí bylo patnáct, málem kvůli finančním problémům s hokejem skončila, všimla si ji však Česká olympijská nadace.
„Mamka tehdy narazila na reklamu nadace na počítači a poslala e-mail s mým příběhem a naší situací. Nadace se ozvala a pomohla nám – přispěli na výstroj, svačiny, benzín na turnaje. Jsem hrozně ráda, že dnes už fungují ve větší míře a pomáhají více dětem. Pointa totiž není v tom, že z každého dítěte musí být olympionik, ale že vůbec může sportovat.“
A dětský sen si nakonec přece jen splnila, když nechyběla před čtyřmi lety v sestavě národního týmu na olympijských hrách v Pekingu ani letos v Miláně. Navíc byla v roce 2022 u historicky první medaile z mistrovství světa a o rok později cenný kov obhájila.
Po změně hokejového kalendáře se teď chystá na další světový šampionát. Poprvé v historii se totiž bude hrát netradičně v listopadu, tedy ještě před startem zámořské PWHL.
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Přestože patří se svými 161 centimetry k nejmenším hráčkám soutěže, tvrdou hru u mantinelu miluje. „Hra do těla k hokeji patří a v PWHL to hodně povolili. Rameno na rameno je v pořádku, u mantinelu se to řeže neskutečně a mě to baví.“
A tak není divu, že po skvělé sezoně byla v červnu při slavnostním vyhlašování Zlaté hokejky zvolená nejlepší českou hráčkou. Na róby a podpatky ale moc zvyklá není. „V podpatcích neumím moc chodit, takže mě to trošku znervózňuje, a pak mě z nich bolí nohy. Jednou jsem v nich šla na zápas a od té doby jsem si řekla, že už nikdy víc,“ usmívá se.
O čem ještě Mlýnková mluvila?
- Jak se posunula finanční stránka v ženském hokeji?
- Dá se skloubit mateřství s profesionálním hokejem?
- Jak funguje univerzitní program pro sportovce v Americe?
- A co je pro ni nejsilnější momentem v národním týmu?