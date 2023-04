Hokejistky se na MS utkají s USA, v semifinále jsou i Kanada a Švýcarsko

Český tým postoupil do semifinále po výhře 2:1 nad Finskem, Američanky porazily Německo 3:0. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Kanada a Švýcarsko. Obhájkyně zlata z Kanady měly ale ve čtvrtfinále až nečekaně moc práce se Švédskem, které porazily 3:2 v prodloužení. Severské hráčky dokázaly deset sekund před koncem základní hrací doby vyrovnat při power play, v čase 64:26 ale zápas rozhodla svým druhým gólem Sarah Nurseová.

„Nurseová stále ukazuje, že je jednou z nejlepších hráček na světě. Stále posouvá svou hru na jinou úroveň a dnes to jen ukazovala a dokazovala,“ ocenila svou spoluhráčku Erin Ambroseová.

Dramatický zápas podle ní jen dokazoval trend ve světovém ženském hokeji. „Jsou tady týmy, které se na nás a USA tlačí, což je něco, za co jsme rády. Švédsko dnes hrálo fantasticky a (brankářka) Söderbergová byla neuvěřitelná. V každém zápase, do kterého jdeme, víme, že dostaneme od každého to nejlepší,“ řekla Ambroseová a poukázala i na výkon švédské brankářky Emmy Söderbergové, která si připsala 51 zákroků.

V posledním čtvrtfinálovém utkání Švýcarsko porazilo Japonsko 5:1.

USA USA : Německo Německo 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Góly:

19:05 Kesselová (Harveyová, Carpenterová)

32:39 Bilkaová (Winnová, Roqueová)

47:56 Murphyová (Scamurraová, Steckleinová) Góly:

Sestavy:

Frankelová (Hensleyová) – Kellerová (A), Barnesová, Steckleinová (A), Harmonová, Guildayová, Harveyová, Winnová – Knightová (C), Carpenterová, Kesselová – Bilkaová, Heiseová, Janeckeová – Hughesová, Roqueová, Murphyová – Scamurraová, Panneková, Edenová – Gilmoreová. Sestavy:

Abstreiterová (Mayová) – Strobelová, Gleissnerová (C), Harková, Jobst-Smithová, Strompfová, Botthofová, Schaffrathová – Feldmeierová, Delarbreová, N. Eisenschmidová – Weidenfelderová, Klugeová (A), Lu. Welckeová – Wagnerová, Karpfová (A), Haiderová – Voigtová, Bartschová, Christofová – Schieferová. Rozhodčí: Mathaová, Nearyová – Chartrandová, Gottlibetová Počet diváků: 1375

Švýcarsko Švýcarsko : Japonsko Japonsko 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Góly:

18:12 Christenová (Müllerová, Stalderová)

20:29 Müllerová (Stalderová)

24:26 Stalderová (Enzlerová)

26:10 Enzlerová (Stalderová, Christenová)

48:29 Enzlerová (Müllerová, Stalderová) Góly:

08:17 Tokoová (Ukitaová, Sekiová) Sestavy:

Braendliová (Maurerová) – Baechlerová, Christenová, Vallarioová, Hauserová, Wetliová, Sigristová, Forsterová, Hofstetterová – Enzlerová, Müllerová, Stalderová – Leemannová, Martiová, Zimmermannová – Lutzová, Ingoldová, Quennecová – Jorayová, Rosselová. Sestavy:

Masuharaová (27. Kawagučiová) – Ao. Šigaová, Hitosatová, Koikeová, Hosojamadaová, Š. Jamašitaová, Sekiová, Satoová – Ukitaová, Tokoová, Miuraová – H. Jamašitaová, Itoová, Ak. Šigaová – Suzukiová, Enomotoová, Kojamaová – Rir. Norová, Mijazakiová, Wadžimaová – Rio Norová. Rozhodčí: Kainbergerová, Nurmiová – Cameronová, Zachová