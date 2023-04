ONLINE: USA - Česko 0:0. Hokejistky v semifinále čelí zámořským favoritkám

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové se s Američankami potkávají historicky počtvrté.

ONLINE: USA - Česko Semifinále hokejového šampionátu žen sledujeme podrobně.

V loňském semifinále poznaly, že v ženském hokeji platí jasné rozložení sil, kdy jsou dva zámořské celky – Kanada s USA – výrazně odskočené zbytku světa, a schytaly desetigólový debakl.

Na Spojené státy narazily také minulou neděli v základní skupině. V první třetině dokonce obrátily nepříznivý stav – ve 14. minutě se ujaly vedení 2:1. Duel však nakonec prohrály poměrem 2:6.

„Sehrály jsme s nimi slušné utkání,“ říkala pro Hokej.cz útočnice Natálie Mlýnková po čtvrtfinálové výhře nad Finskem (2:1). „Chtělo by to více střelby opravdu ze všech pozic a více jít do brány. Jinak si ale myslím, že se budeme držet našeho plánu.“

„Nesmíme jim nechat ani centimetr zadarmo. Určitě do toho půjdeme s čistou hlavou, nemáme co ztratit,“ ví brankářka Blanka Škodová, která národní tým na turnaji drží skvělými výkony. „Už o nás ví, že jsme velmi nepříjemný soupeř.“

Američanky do semifinále postoupily díky vítězství 3:0 nad Německem, v utkání měly jasnou herní převahu.

Na šampionátu disponují nejlepší přesilovkou s takřka 44% efektivitou. I Češky, které zatím v oslabení neinkasovaly, si tak musí dát velký pozor na disciplínu.