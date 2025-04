Ideální scénář. Přečkat úvodní tlak, dostat se do vedení a trápit favoritky. Heroicky bojující české hokejistky sehrály s Američankami výbornou partii, byť ani na čtvrtý pokus za sebou nedokázaly projít ze semifinále do boje o zlatý pohár.

„Jsme zase o kousek blíž k severoamerickým týmům. Ale budeme ještě muset zlepšit některé věci, které nejde změnit za den,“ uvedl Andrašovský, asistent kanadské trenérky českého týmu Carly MacLeodové.

Co přesně máte na mysli?

Fyzická připravenost, taktická vyspělost, ovládání puku. Dílků puzzle je hrozně moc, které musíme poskládat pro vyšší úroveň. Potřebujeme konkurenci. Ale teď se nebavme o negativních věcech. Byla to ozdoba hokeje a skvělá reklama na náš tým.

Mohl semifinále zlomit ve váš prospěch případný druhý gól?

Nějaké náznaky šancí jsme měli. Ale soupeř to odehrál zkušeně, i když se na konci se trochu bál o výsledek. Buďme realisté, Američanky byly lepší, jsou podle mě nejlepší tým světa. Jsem hrdý, jak jsme se s tím porvali.

Závěrečný den šampionátu Český tým od 14 hodin v neděli vyzve poražené ze souboje Kanada – Finsko, bude se hrát o bronzové medaile. Finále odstartuje v 18 hodin, USA čekají na vítězky druhého semifinále.

Chtěli jste čistit prostor před brankou, aby gólmanka toho co nejvíc viděla a soupeřky neměly dorážky. Jste spokojený s tím, jak se to dařilo?

Na sto procent. Jestli jsme druhý gól dostali po takové „polodorážce“, tak jinak Američanky moc šancí neměly. Co Kakina (brankářka Klára Peslarová) viděla, to chytla. Hráčky kolem branky to zahrály skvěle.

Co takový zápas znamená do budoucna pro český ženský hokej?

Musíme se podívat, kde jsme byli před pár lety a kde jsme teď. Počtvrté za sebou jsme v semifinále mistrovství světa, což je skvělé. Motivuje to celou generaci nových hráček. Vidíme, že je to znát na náborech, hlásí se víc a víc holek. Svaz zlepšuje podmínky. Věřím, že jsme na dobré cestě. Ale vše potřebuje svůj čas.

Zápas o bronz bývá soubojem zklamaných týmů. Bude to platit i tentokrát?

Chceme se těšit po posledním zápase, hrajeme o medaili. Máme na regeneraci o čtyři hodiny víc než soupeřky, ale neřekl bych, že je v dnešní době zásadní. Hráčky jsou skvěle trénované. Důležitá je hlava, jak s tím kdo vypořádá, kdo si jak odpočine a vyspí.