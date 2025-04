O šampionát je velký zájem. Kdy začal boom ženského hokeje?

Už v devadesátých letech s Jágr teamem trénovaly holky, ale považovalo se to za amatérský hokej. V dnešní době je výhoda, že už mohou jít s klukama do náborů, ale od zhruba třinácti let jim chybí regulérní soutěže. To je pro ně těžké období.

Platí to tak i jinde ve světě?

Ano, ženská základna je malá. Holkám pak chybí srovnání a odcházejí do zahraničí. Domácí mistrovství má pomoci také k tomu, aby kluby zapracovávaly ženské týmy do svých plánů. V hokeji je to však složitější než u jiných sportů. Ale je fakt, že boom ženského hokeje je velký. I když přiznávám, že i já ho v dřívějších dobách bral s rezervou.

Premiérové mistrovství žen u nás hostí České Budějovice. Jaké jste na jihu našli zázemí?

Výborné. Vybíralo se mezi Karlovými Vary a Budějovicemi. Já jsem za Motor čtyři sezony chytal, tak jsem k němu tíhl. Ale zásadní byla podpora od města a kraje. Na všem jsme se domluvili. Stadion má určité limity, problémem byly hlavně přístupové cesty. Při naplnění a vyprázdnění haly třikrát denně jsme ve složitém režimu s hasiči a policisty řešili rozptylové plochy. Ale vše jsme zvládli a myslím, že jsme zvolili útulnou halu s ideální kapacitou.

Motoru však hrozilo, že pokud by postoupil do semifinále play off, musel by opustit vlastní halu. Jak jste to vnímal?

Nebyla to legrace. Motoráci po vypadnutí s nadhledem v legraci říkali, že jsou vzornými hostiteli, že vypadli v nejkratším termínu, aby se mohla hala předělat. Ale opravdu byl třeba čas na přípravu haly a okolí. Některé limity jsme překonali díky kontejnerovým a dalším stavbám. Fanoušky čeká pár novinek oproti extralize, hlavně asi takzvaný vnější perimetr, kdy lidé musejí projít rentgenovou kontrolou vždy, když opustí areál a chtějí se vrátit.

Týmy jsou na mistrovství rozdělené do „lepší a horší“ skupiny. Je to výjimečné?

Ano, platí to řadu let jen na ženském mistrovství světa. Jinak jsou buď šestičlenné šampionáty, nebo na velkých turnajích se drží klasické nasazení. Na to se přejde za rok na olympiádě v Miláně, i když se tomu USA a Kanada bránily. Pro nás je to aktuálně výhodné, ale dřív jsme byli ve spodní skupině a snažili jsme se poskočit do horní skupiny.

Jaké jsou šance, že český nebo jiný evropský tým přeruší nadvládu zámořských států?

Bylo by to překvapení. V historii šampionátu se stalo pouze jednou, že USA s Kanadou nehrály finále, povedlo se to Finsku. Věřme, že to znovu přijde a před domácím publikem je to lákavé. Ale dominance zámořských týmů je obrovská.

Na duel Česka s Kanadou dorazí premiér Petr Fiala. Ukáže se i prezident Petr Pavel?

Pan prezident nedorazí, má pracovní povinnosti. Ale přijede první dáma Eva Pavlová, která nám udělala přivítání holek. Přijede i na zahajovací ceremoniál. Celkově věříme, že fanoušky potěšíme kromě hry samotné i doprovodným programem. Libor Bouček bude moderovat české zápasy či talk show.