Veřejné ponížení, další spor s IIHF. Kanada a USA se soudí kvůli nedůstojným dresům

„Celý proces vypadá jako rituál veřejného ponížení,“ napsal hokejový komentátor Pete Blackburn.
O co tedy jde?
O obchodní nesoulad a rozepři mezi IIHF na jedné straně a Hockey Canada s US Hockey na té druhé.
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Mezinárodní hokejová federace loni na podzim oznámila, že novým dodavatelem dresů pro všechny reprezentační výběry se pro turnaje pod její záštitou stává společnost True Hockey.
Dohodla se s ní na víceleté smlouvě, Kanada ale mezitím prodloužila spolupráci na dalších osm let s firmou Bauer. Američané zase pokračují s vybavením od CCM.
Všechny kontrakty platí od aktuální sezony. A zatímco IIHF plánuje vytvořit jeden společný e-shop, obě zámořské velmoci chtějí mít prodej dresů pod vlastním dohledem.
Ještě před startem mistrovství umístily na sociální sítě odkazy na e-shopy výrobců, kde si fanoušci mohou koupit oficiální vybavení.
V září zároveň přesunuly celou záležitost k obchodnímu soudu ve švýcarském Curychu, hodnotu sporu vyčíslily na 21,2 milionů franků (v přepočtu 564 milionů korun).
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„Je to poprvé v historii, co dva členové porušili solidaritu nutnou k rozvoji mezinárodního hokeje,“ hlásil v září rozhořčeně Luc Tardif, bývalý prezident IIHF. „Narodil jsem se v Québecu, teď stojím proti Hockey Canada. Nikdy jsem si nemyslel, že se v takové situaci ocitnu, ale vždy jsem bojoval za spravedlnost. A ani teď nehodlám přestat.“
V čele jej po volbách na začátku října nahradil Franz Reindl z Německa, třecí plochy ale nemizí.
IIHF nemá v tomto ohledu jasně seřízené stanovy. Kontrovala tím, že o tržby z prodeje se dělí se všemi svými členy. Na kanadské i americké straně ale panuje s aktuálním nastavením nespokojenost.
First look at the generic Team Canada and Team USA jerseys the IIHF is mandating the teams to wear at the Women's World Championship starting tomorrow (📸 IG: IIHFwomen) https://t.co/8AXPd7yipx— Chris Johnston (@reporterchris) November 5, 2026
Ani jedna federace neudělila oprávnění k použití ochranných známek, True Hockey a IIHF tím zabránila v používání designů nebo jakýchkoliv jejich oficiálních značek.
Hokejistky obou zemí tak kvůli patové situaci musí na šampionátu v Dánsku nastupovat v dresech, které nejsou hodné nejvyšší mezinárodní úrovně.
„Moc rády bychom hrály v něčem hezčím a měly na nich naše logo,“ uznala kanadská útočnice Laura Staceyová. „Ale pořád reprezentujeme naši zemi, to je největší čest, jakou si můžete představit. Ať už dres vypadá jakkoliv, dáme do toho všechno.“
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„Trochu to vypadá, jako by nezbyl čas k nalezení řešení, které by vyhovovalo všem. Ano, je to trochu jiné, ale celý tým, s naší kulturou a energií, kterou kolem sebe vytváříme, pořád vnímá tuto akci jako prestižní. Je důležité se na to soustředit a dívat z tohoto úhlu pohledu,“ přidala se americká legenda Hillary Knightová v rozhovoru pro The Athletic.
Turnaj se spoluhráčkami zahájily v bílém, s nápisem USA přes hruď, s modrými rameny, červeno-bílým límcem a siluetou mapy Spojených států.
Logo CCM měly na modrých kalhotách zakryté páskou. Ve druhém utkání s Německem oblékly tmavě modrou sadu dresů.
Naopak logo True Hockey z dresů všech deseti týmů zmizelo, na reklamních plochách v mixzóně bylo rovněž vymazané páskou. Proč? To není známo, ale spekuluje se, že společnost dluží IIHF peníze.
Spor nadále pokračuje, v krajním případě se může dostat až k CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž), která na konci října rozhodla o návratu Ruska do soutěží.