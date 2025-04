S výkonem proti Finkám, se kterými si to rozdaly v souboji o třetí místo a jistotu čtvrtfinále proti soupeřkám z výkonnostně slabší skupiny, nebyly hráčky vůbec spokojené.

ONLINE: Česko – Kanada Utkání z MS žen sledujeme podrobně

„Myslely jsme si, že to půjde samo, ale to na takovém turnaji neplatí. Když nebudeme hrát jako tým, dopadneme špatně,“ mrzelo útočnici Terezu Vanišovou.

Vzhledem k dalším výsledkům už teď svěřenkyně kouče Carly MacLeodové ví, že skupinu zakončí na čtvrté příčce a o semifinále zabojují se Švýcarkami, které na úvod porazily 3:0.

„Systém turnaje známe. Není to úplně velký problém, i když chceme vyhrát co nejvíc zápasů. Třeba nás to nakopne a uvědomíme si, že takhle to nejde,“ hlásila Vanišová.

Kanaďanky v předchozím utkání podlehly Američankám 1:2. Češky s nimi mají negativní bilanci, ani jednou je neporazily, na loňském mistrovství světa s nimi prohrály 0:5 a 0:4.