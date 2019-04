Čeští parahokejisté vstoupili do MS vysokou výhrou nad Japonskem

„Jsme spokojeni. Soupeř byl houževnatý, zkusil občas nějaký brejk, ale gólman (Kudela) to zvládl. Motor šlapal dobře. Ve třetí třetině jsme si mohli dovolit zkusit i věci, které budeme potřebovat v těžších zápasech,“ řekl Bříza.

Češi se před 7224 diváky v Ostravar Aréně dočkali úvodní branky ve třetí minutě. Šafránek objel branku a u levé tyče zasunul puk za Fukušimu. Obránce Sudo jej odvrátil až za brankovou čárou, což potvrdil videorozhodčí. V úvodní patnáctiminutovce ještě zvýšil Kubeš.

Po 14 sekundách druhé části proměnil Geierovu přihrávku Hábl a další branku v druhém dějství přidal v přesilové hře Geier. Ve třetí části dovršili debakl Japonska Kubeš, Šafránek, Hábl a znovu Kubeš, který dovršil hattrick.

„Udělali jsme podstatný krok k postupu do čtvrtfinále a zároveň k záchraně v A skupině. Musíme získat ještě tři body, snad to bude hned zítra se Švédskem,“ doplnil Bříza a ocenil diváky. „My na to vůbec nejsme zvyklí, byli jsme nadšení. Jsme rádi, že jsme se divákům odvděčili vysokou výhrou a nulou vzadu. Děkujeme moc všem, je to pro naše kluky velká inspirace,“ dodal trenér k téměř osmitisícové návštěvě.