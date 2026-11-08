IIHF je totiž vázaná rozhodnutím CAS a musí přistoupit k jeho zařazení do skupiny mistrovství světa.
„Jsme obeznámeni se současnou situací a kroky, k nimž se IIHF cítí být nucena. V nadcházejících dnech budeme od IIHF očekávat další informace. Již dříve jsme ale jasně uvedli, jaký je náš postoj k otázce účasti Ruska a domníváme se, že by se Rusko nemělo účastnit mezinárodních zápasů, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině,“ uvedl generální sekretář norské hokejové federace (NIHF) Petter Salsten.
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V novém rozpisu pro světový šampionát hráčů do 20 let ve Skupině B v Edmontonu, který startuje už 26. prosince, je Rusko nyní zařazeno jako desátá země.
A tak Norsko jakožto nejníže postavený tým, alespoň prozatím, sestupuje zpátky do Divize 1A.
„Zároveň to ukazuje na veškeré praktické problémy a bezprostřední dopady na všechny zúčastněné strany, pokud má dojít k okamžitému návratu,“ dodal Salsten.
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Přitom Kanada dala jasně najevo, že ruským hokejistům neudělí víza pro účast na turnaji, a kromě Norska odmítá proti ruskému výběru nastoupit dalších šest zemí, včetně České republiky.
„Kanadské úřady jednoznačně prohlásily, že ruským hráčům nebudou udělena víza k účasti na juniorském mistrovství světa. Řada účastnických zemí navíc uvedla, že se turnaje nezúčastní, případně odmítne nastoupit proti Rusku, pokud se s ním v rámci šampionátu utká. Věříme proto, že ohledně naší účasti v Kanadě letos v prosinci ještě nepadlo poslední slovo,“ uvedli Norové.