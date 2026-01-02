Švédští junioři jsou ve světovém semifinále, Německo se udrželo

  23:08
Švédští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V semifinále se utkají s vítězem zápasu Česko - Švýcarsko.

Bruno Osmanis (vlevo) z Lotyšska a Ivar Stenberg ze Švédska v souboji během čtvrtfinále juniorského mistrovství světa | foto: Matt KrohnReuters

Švédové ovládli na turnaji bez porážky základní skupinu A a uspěli i v pátém zápase. Do vedení se dostali již po deseti sekundách, kdy otevřel skóre Anton Frondell. Lotyšsko ve 14. minutě v přesilovce vyrovnalo, ale Seveřané ještě v první části získali vedení zpět na svou stranu.

Následně si Švédové vypracovali náskok 5:1. Lotyši sice snížili, žádné drama se ale nekonalo. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru favorita podepsal obránce Leo Sahlin Wallenius, dvě branky vstřelil Frondell.

Mezi elitou se udrželo Německo, které v Minneapolis porazilo Dánsko 8:4 a připsalo si první výhru na turnaji. Dánsko sestupuje do divize I skupiny A. Gólem a třemi asistencemi se pod německou výhru podepsali útočníci Dustin Willhöft a Lenny Boos.

Německo mělo po celé utkání střeleckou převahu, rozhodlo až ve třetí třetině. Po první i druhé části Dánové prohrávali jen o gól. Ve 46. minutě ale v přesilovce pět na tři posunul Němce do vedení 5:3 Willhöft, o pět minut později přidal šestý gól Manuel Schams.

Dánové ještě jednou snížili, více ale utkání zdramatizovat nedokázali. Se šampionátem se rozloučili pátou porážkou.

Mistrovství světa do 20 let
3. 1. 2026 2:30
Kanada Kanada : Slovensko Slovensko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Mistrovství světa do 20 let
2. 1. 2026 20:10
Švédsko Švédsko : Lotyšsko Lotyšsko 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly:
00:10 Frondell (Sahlin Wallenius)
16:15 Berglund (Pettersson, Genborg)
34:05 Boumedienne (Freij, Stenberg)
35:40 Carell (Eklund, Sahlin Wallenius)
41:58 Frondell (V. Björck, Freij)
55:54 Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund)
Góly:
13:07 Ansons (Osmanis, Šmits)
43:50 Flugins (Klaucāns)
58:10 Murnieks (Sieradzkis, Osmanis)
Sestavy:
Härenstam (Liv) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Johansson – Eklund (A), Eriksson, Frondell – Genborg, V. Björck, Stenberg – Danielsson, Berglund (C), Pettersson – Nilson, Gästrin, Juustovaara Karlsson – Krantz.
Sestavy:
Mauriņš (Vecvanags) – Šmits (A), Vitols, Naglis, Briedis (C), Retenais, Sārts, Uljanskis – Osmanis (A), Murnieks, Ansons – Serkins, Berzkalns, Diļevka – Sieradzkis, Klaucāns, Flugins – Utnāns, Macijevskis, Naudins – Polis.

Rozhodčí: Borga (SWI), Lindner (USA) – Albinati (CAN), Allan (USA)

Počet diváků: 4946

Mistrovství světa do 20 let
3. 1. 2026 0:00
USA USA : Finsko Finsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:1. Brzký gól, pak dobývání. Junioři ve čtvrtfinále ztrácí

Sledujeme online
Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let vstupuje do rozhodující fáze. Čeští junioři chtějí popáté v řadě postoupit mezi čtyři nejlepší týmy turnaje, ve čtvrtfinále čelí od 22.30 Švýcarsku, po...

2. ledna 2026,  aktualizováno  23:10

Švédští junioři jsou ve světovém semifinále, Německo se udrželo

Bruno Osmanis (vlevo) z Lotyšska a Ivar Stenberg ze Švédska v souboji během...

Švédští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V semifinále se utkají s vítězem zápasu Česko - Švýcarsko.

2. ledna 2026  23:08

Pro fanoušky je derby svátek, lepší než silvestr a Vánoce, těší Mazance výhra

Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje v utkání proti Vítkovicím

V parádní atmosféře před vyprodanou arénou se hokejisté Vítkovic marně pokoušeli překonat gólmana třineckých Ocelářů Marka Mazance. Ve 37. kole extraligy zvítězili hosté i díky Mazancovu čistému...

2. ledna 2026  21:56

Plzeňský Filip po prvním hattricku a dvou gólech v oslabení: Nevím, co se děje

Plzeňský Matyáš Filip (druhý zleva) nasázel Litvínovu hattrick.

Jak důležité je míti Filipa, poznává po Kladnu i Plzeň. Páteční večer v Litvínově si bude pětadvacetiletý útočník pamatovat navždy: prvním hattrickem extraligové kariéry vypráskal domácí Litvínov,...

2. ledna 2026  21:31

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem...

V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první...

2. ledna 2026  17:59

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

2. ledna 2026  16:58

Nominace na ZOH 2026: USA, Kanada i Seveřané už mají tým, kdy se přidají Češi?

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

2. ledna 2026  16:51

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

2. ledna 2026  15:44

Čekají na mé selhání. Hvězda Kanady čelí v sezoně tlaku, na dvacítkách ale opět řádí

Kanadský talent Gavin McKenna během duelu se Švédskem.

Sázet můžou na několik opor, přesto jeho jméno v hokejovém prostředí rezonuje více než ostatní. Na velký tlak je Gavin McKenna zvyklý, vždyť už na minulém juniorském šampionátu měl táhnout Kanadu a...

2. ledna 2026  15:33

Co víc jsme pro to mohli udělat? Kanadské hvězdy řeší nominaci na olympiádu

Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze vstřelené branky v zápase proti Vegas.

Na Four Nations nechyběl, na olympiádu se ale nepodívá. Zpráva od kanadské reprezentace Setha Jarvise zamrzela, nejspíš i trochu naštvala. A pak si vzpomněl na téměř sedm let starou hlášku Justina...

2. ledna 2026  14:02

Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Premium

Premium
David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku.

Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s...

2. ledna 2026

