Švédové ovládli na turnaji bez porážky základní skupinu A a uspěli i v pátém zápase. Do vedení se dostali již po deseti sekundách, kdy otevřel skóre Anton Frondell. Lotyšsko ve 14. minutě v přesilovce vyrovnalo, ale Seveřané ještě v první části získali vedení zpět na svou stranu.
Následně si Švédové vypracovali náskok 5:1. Lotyši sice snížili, žádné drama se ale nekonalo. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru favorita podepsal obránce Leo Sahlin Wallenius, dvě branky vstřelil Frondell.
Mezi elitou se udrželo Německo, které v Minneapolis porazilo Dánsko 8:4 a připsalo si první výhru na turnaji. Dánsko sestupuje do divize I skupiny A. Gólem a třemi asistencemi se pod německou výhru podepsali útočníci Dustin Willhöft a Lenny Boos.
Německo mělo po celé utkání střeleckou převahu, rozhodlo až ve třetí třetině. Po první i druhé části Dánové prohrávali jen o gól. Ve 46. minutě ale v přesilovce pět na tři posunul Němce do vedení 5:3 Willhöft, o pět minut později přidal šestý gól Manuel Schams.
Dánové ještě jednou snížili, více ale utkání zdramatizovat nedokázali. Se šampionátem se rozloučili pátou porážkou.
00:10 Frondell (Sahlin Wallenius)
16:15 Berglund (Pettersson, Genborg)
34:05 Boumedienne (Freij, Stenberg)
35:40 Carell (Eklund, Sahlin Wallenius)
41:58 Frondell (V. Björck, Freij)
55:54 Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund)
13:07 Ansons (Osmanis, Šmits)
43:50 Flugins (Klaucāns)
58:10 Murnieks (Sieradzkis, Osmanis)
Härenstam (Liv) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Johansson – Eklund (A), Eriksson, Frondell – Genborg, V. Björck, Stenberg – Danielsson, Berglund (C), Pettersson – Nilson, Gästrin, Juustovaara Karlsson – Krantz.
Mauriņš (Vecvanags) – Šmits (A), Vitols, Naglis, Briedis (C), Retenais, Sārts, Uljanskis – Osmanis (A), Murnieks, Ansons – Serkins, Berzkalns, Diļevka – Sieradzkis, Klaucāns, Flugins – Utnāns, Macijevskis, Naudins – Polis.
Rozhodčí: Borga (SWI), Lindner (USA) – Albinati (CAN), Allan (USA)
Počet diváků: 4946