Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Premium

Zleva Robert „Bobby“ Holík, Robert Reichel a Jaromír Jágr. | foto: Profimedia.cz

Karel Knap
  12:00
Byly doby, kdy zisk bronzových medailí z mistrovství světa hráčů do 20 let znamenal pro národní tým zvlášť palčivé zklamání. „Nechtěl bych vidět Čechoslováky, kdyby měli tak dobrého gólmana jako my. Nevím, jestli bychom je vůbec někdy porazili,“ řekl kanadský kouč Guy Charron po turnaji ve Finsku v lednu 1990.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Klání ohromilo vysokou úrovní, vzrušující směsicí výsledků, napětím do poslední vteřiny posledního střetnutí a řadou vynikajících individuálních výkonů.

V bodování s pozoruhodným náskokem nejvíc vynikli útočníci Robert Reichel (10+11) a Jaromír Jágr (5+13), třetí Kanaďan Chyzowski měl bilanci 9+4.

V prvním All Star Teamu doplnil dvojici RR & JJ ještě bek Jiří Šlégr. Do druhé šestice hvězd se prosadili obránce Jiří Vykoukal a forvard Robert Holík.

Československo smetlo Finsko 7:1, USA 7:1, Polsko 11:1, Norsko 13:2 i Švédsko 7:2. Do závěrečných partií kráčelo s nebývalou sebedůvěrou.

„Dodneška mě mrzí, že jsme nedosáhli na titul. Měli jsme super mančaft,“ vzpomínal Reichel ve své knize Kapitán zlaté generace.

O naprosté jedinečnosti doby svědčí následný hromadný přesun skautů z nejméně deseti klubů NHL z Helsinek do Prahy.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. LitvínovHokej - 38. kolo - 4. 1. 2026:Třinec vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
4. 1. 15:00
  • 1.53
  • 4.91
  • 4.90
Slavia vs. PřerovHokej - 37. kolo - 4. 1. 2026:Slavia vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
4. 1. 15:00
  • 1.75
  • 4.40
  • 3.59
Sparta vs. KladnoHokej - 38. kolo - 4. 1. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
4. 1. 16:00
  • 1.48
  • 5.00
  • 5.35
Hradec Kr. vs. LiberecHokej - 38. kolo - 4. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
4. 1. 16:00
  • 1.83
  • 4.45
  • 3.46
Zlín vs. Frýdek-M.Hokej - 37. kolo - 4. 1. 2026:Zlín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
4. 1. 16:00
  • 1.75
  • 4.19
  • 3.74
Plzeň vs. Ml. BoleslavHokej - 38. kolo - 4. 1. 2026:Plzeň vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
4. 1. 16:30
  • 1.70
  • 4.34
  • 4.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Premium
Zleva Robert „Bobby“ Holík, Robert Reichel a Jaromír Jágr.

Byly doby, kdy zisk bronzových medailí z mistrovství světa hráčů do 20 let znamenal pro národní tým zvlášť palčivé zklamání. „Nechtěl bych vidět Čechoslováky, kdyby měli tak dobrého gólmana jako my....

4. ledna 2026

Nečas asistoval u výhry nad Carolinou, Pastrňák řídil triumf ve Vancouveru

Elias Lindholm děkuje Davidu Pastrňákovi za přihrávku na gól v utkání ve...

Hokejista David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k vítězství Bostonu 3:2 v prodloužení proti Vancouveru, za který přidal gól a asistenci Filip Hronek. V nabitém sobotním programu NHL se ukázal také...

3. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  4. 1. 11:09

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

4. ledna 2026  9:51

Kanada - Česko v TV: kdy a kde sledovat semifinále MS v hokeji do 20 let?

Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

Čeští hokejoví junioři se chystají na další bitvu s Kanadou. Na mistrovství světa do 20 let se s největším favoritem na zlato utkají o postup do finále. Oba týmy se už střetly v základní skupině B. V...

4. ledna 2026  5:59

Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Kanadský útočník Caleb Desnoyers (25) bere do kravaty slovenského forvarda...

Slovenští junioři opouští hokejové mistrovství světa s hodně rozporuplnými pocity. Ve skupině ukázali potenciál, byť prohrávali, drželi krok se silnými Švédy (2:3) i s USA (5:6). „Teď jsme si bohužel...

3. ledna 2026  16:09

Nejvyšší domácí zkáza za 22 let, Litvínov se omlouval: Třeba nám sprcha pomůže

Matej Tomek inkasuje gól.

Jako když idylická vyjížďka skončí tvrdým nárazem do zdi. Hokejový Litvínov se sbírá z nejtěžšího domácího direktu od října 2003. Páteční domácí výprask 1:8 od Plzně ukončil báječnou jízdu chemiků,...

3. ledna 2026  14:15

Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Tomáš Galvas se raduje z přesné trefy proti Švýcarsku.

Když se potkali před zápasem, Patrik Augusta od něj slyšel: „Tak co, jste nervózní?“ Trenér hokejové dvacítky se jen pousmál: „Já jsem na rozdíl od tebe vždycky!“ Z výkonu Tomáše Galvase ve...

3. ledna 2026  11:30

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Hronek asistoval za Vancouver, Rangers uspěli v duelu pod širým nebem

Filip Hronek u puku v utkání se Seattlem.

Hokejový obránce Filip Hronek se jednou asistencí připomněl v zápase Vancouveru se Seattlem 3:4 po sam. nájezdech. Do krize se propadající Anaheim padl už popáté v řadě. Naposledy tým českého...

3. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  9:08

Výkon bez hloupostí a lehkovážnosti. Augustu těšilo: Konec byl vyspělý, bez chyb

Zadumaný kouč české dvacítky Patrik Augusta

Výsledek 6:2 naznačuje jednoznačnou záležitost. Ale snadné to se Švýcary rozhodně nebylo. „Na začátku jsme možná byli trochu nervózní,“ uznal Patrik Augusta. Jak čtvrtfinále plynulo, nabíral dojem,...

3. ledna 2026  8:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Kanadský brankář Jack Ivankovic slaví výhru nad Slovenskem.

Švédští hokejisté přehráli ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V nedělním semifinále se utkají s Finskem, které porazilo Spojené státy...

2. ledna 2026  23:08,  aktualizováno  3. 1. 7:38

Plekanec si comeback na brněnský led osladil výhrou. Zazářil Ojamäki

Tomáš Bartejs z Komety (vlevo) sleduje Samuela Vigneaulta z Kladna

I druhý zápas v roli hlavního trenéra Tomášovi Plekancovi vyšel. Kladno v rámci 37. kola hokejové extraligy porazilo v Brně Kometu 4:2. „Po inkasovaných brankách jsme nebyli schopní se nastartovat,...

3. ledna 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.