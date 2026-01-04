Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Klání ohromilo vysokou úrovní, vzrušující směsicí výsledků, napětím do poslední vteřiny posledního střetnutí a řadou vynikajících individuálních výkonů.
V bodování s pozoruhodným náskokem nejvíc vynikli útočníci Robert Reichel (10+11) a Jaromír Jágr (5+13), třetí Kanaďan Chyzowski měl bilanci 9+4.
V prvním All Star Teamu doplnil dvojici RR & JJ ještě bek Jiří Šlégr. Do druhé šestice hvězd se prosadili obránce Jiří Vykoukal a forvard Robert Holík.
Československo smetlo Finsko 7:1, USA 7:1, Polsko 11:1, Norsko 13:2 i Švédsko 7:2. Do závěrečných partií kráčelo s nebývalou sebedůvěrou.
„Dodneška mě mrzí, že jsme nedosáhli na titul. Měli jsme super mančaft,“ vzpomínal Reichel ve své knize Kapitán zlaté generace.
O naprosté jedinečnosti doby svědčí následný hromadný přesun skautů z nejméně deseti klubů NHL z Helsinek do Prahy.