Světový šampionát dvacítek začal výhrou finských hokejistů nad Němci

Ve skupině A bude soupeřem Finska a Německa také česká reprezentace, která vstupuje do šampionátu v noci na pondělí od 1:00 SEČ proti domácí Kanadě.

Helenius otevřel skóre v čase 12:52, kdy tečoval před brankářem Nikitou Quappem nahození Brada Lamberta. Němci odpověděli ve 24. minutě v přesilové hře díky Lucovi Münzenbergerovi. Za čtyři minuty vrátil Finsku vedení z dorážky Joel Mäattä a ve 48. minutě pojistil výhru po Lambertově ideální přihrávce Helenius.

Sestupovat se opět nebude

Z MS do 20 let druhým rokem po sobě nikdo nesestoupí, rozhodla těsně před startem turnaje mezinárodní federace IIHF. Učinila tak kvůli obavám, že by boje o udržení mohly ovlivnit potíže s koronavirem. Jeden z adeptů na boj o záchranu Rakousko muselo před začátkem šampionátu do karantény kvůli pozitivnímu testu jednoho z hráčů.

Příští rok se tak poprvé v historii bude hrát šampionát s jedenácti týmy. Postup mezi elitu si zajistili Bělorusové. Formát, jakým se bude hrát s jedenácti mužstvy za rok v Rusku, teprve určí soutěžní komise IIHF.

Finsko Finsko : Německo Německo 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Góly:

12:52 S. Helenius (Lambert)

27:38 J. Määttä (Heimosalmi, Puutio)

47:53 S. Helenius (Lambert, Koivunen) Góly:

23:27 Münzenberger Sestavy:

Meriläinen (Jatkola) – T. Niemelä (A), Nurmi, Ottavainen, Puutio (A), Rafkin, Viro, Heimosalmi – R. Hirvonen (C), Simontaival, J. Määttä – Mäenpää, O. Kapanen, Kemell – S. Helenius, Koivunen, Lambert – Väisänen, Päivärinta, Karvinen – Nikupeteri. Sestavy:

Quapp (Bugl) – Szuber, Münzenberger, Glötzl, A. Klein, Dziambor, Pilu, Böttner – F. Elias, Samanski, Schweiger – J. Volek, Rutkowski, Blank – Leonhardt, Dunham, Eham – Burghart, Petersen, Borzecki – Rossmy. Rozhodčí: Bloski, Harnebring – Mackey, Špůr