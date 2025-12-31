Švýcarští junioři udolali Slováky a patří jim třetí příčka ve skupině

Autor: ,
  22:56
Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále ze čtvrtého místa, Švýcarsko ze třetího. O vítězství ve skupině se utkají v přímém souboji dosud neporažené celky Švédska a domácího výběru USA.
Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze Slovenska. | foto: Micheline Veluvolu / IIHF

Švýcarský junior Ludvig Johnson (vlevo) a jeho slovenský soupeř Samuel Murín
Slovenský junior Tobias Tomík
Slovenští junioři se radují z gólu.
Slovenský brankář Michal Pradel


Klíčový úkol svěřenci kouče Petera Frühaufa splnili při svém druhém startu na turnaji, když přehráli Německo 4:1. Ve všech ostatních případech utrpěli těsnou jednobrankovou porážku.

Se Švýcary jim zápas utekl v 19. minutě, kdy inkasovali dvakrát v rozmezí 22 sekund. Soupeř dokonale potrestal vyloučení Tobiase Tomíka na dvě plus dvě minuty za faul vysokou holí. Ve 37. minutě zvýšil už na 3:0 Kevin Haas. Slováci se prosadili až ve 48. minutě, kdy se trefil Adam Nemec. V čase 59:50 ještě zmírnil prohru Luka Radivojevič.

Ve čtvrtfinále se slovenští mladíci utkají buď s Kanadou, nebo s obhájci stříbra Finy.

Mistrovství světa do 20 let
1. 1. 2026 0:00
USA USA : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kempf (Knowling) – Hensler, Kleber, Osburn, Chase Reid, Barnett, Emery, Rheaume-Mullen – Hagens (A), Horcoff, Ziemer (C) – Stiga (A), Lee, Mooney – McKinney, Vansaghi, Eiserman – Spellacy, Zellers, McMorrow – Bednarik.
Sestavy:
Liv (Härenstam) – Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Gustafsson – Eriksson, Frondell (A), Eklund – Stenberg, V. Björck, Genborg – Pettersson (A), Krantz, Berglund (C) – Gästrin, Nilson, Juustovaara Karlsson – Danielsson.

Rozhodčí: Murray (CAN), Wuorenheimo (FIN) – LaPointe (CAN), Pekkala (FIN)

Mistrovství světa do 20 let
31. 12. 2025 19:00
Švýcarsko Švýcarsko : Slovensko Slovensko 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Góly:
18:05 Wey (Reber, Johnson)
18:27 Aeschlimann (Ustinkov, Muggli)
36:43 Haas (Körbler, Meier)
Góly:
47:41 Nemec (Chrenko, Radivojevič)
59:50 Radivojevič (Nemec, Chrenko)
Sestavy:
E. Neuenschwander (Kirsch) – Muggli (C), Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier (A), Blessing, Lehmann – Wey (A), J. Neuenschwander, Reber – Steiner, Grossniklaus, Antenen – Körbler, Mottard, Aeschlimann – Cattin, Waidacher, Borradori – Haas.
Sestavy:
Prádel (Lenďák) – Radivojevič (A), Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Lisý – Svrček, Pobežal, Straka – Tomík, Pitka (C), Chovan – Murín, Chrenko, Nemec – Dubravík, Tomka, Liščinský – Gašo.

Rozhodčí: Magnusson (SWE), Verbeek (CAN) – Pye (CAN), Stromberg (SWE)

Počet diváků: 3864

Mistrovství světa do 20 let
1. 1. 2026 2:30
Kanada Kanada : Finsko Finsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Tabulka skupiny A

1.Švédsko3300015:59
2.USA3300014:99
3.Švýcarsko4200210:86
4.Slovensko4100313:133
5.Německo400045:220
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...







31. prosince 2025  22:56

ONLINE: Česko - Lotyšsko 3:1. Junioři ostřelují soupeře, Pšenička zvyšuje náskok

Sledujeme online
Útočník hokejové dvacítky Václav Nestrašil (vlevo) se pustil do lotyšského...

Čeští junioři nastupují k závěrečnému vystoupení ve skupinové fázi hokejového mistrovství světa. Namísto silvestrovských oslav hrají proti Lotyšsku a pokouší se vybojovat co nejlepší nasazení do...

31. prosince 2025,  aktualizováno  22:42

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

31. prosince 2025  19:16

Zadina je hrdina, rozhodl finále Spengler Cupu pro Davos. Gól dal i Stránský

Filip Zadina z Davosu oslavuje svou trefu ve finále Spengler Cupu.

Filip Zadina vstřelil vítězný gól finále Spengler Cupu, ve kterém domácí Davos porazil výběr amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 6:3. K zisku rekordního 17. triumfu švýcarského týmu v...

31. prosince 2025  15:01

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

31. prosince 2025  14:37

Na koho narazí čeští junioři ve čtvrtfinále? Možností je víc, hrozí velký favorit i Slováci

Po utkání s Dánskem si čeští hokejisté vyslechli státní hymnu.

Skupinová fáze juniorského mistrovství světa pomalu míří do finiše. Čeští hokejisté změří ve středu večer síly s Lotyšskem, pak už je čeká čtvrtfinále. Ale kdo v něm? Možných soupeřů je více, hrozí...

31. prosince 2025  12:50

KVÍZ: MS v hokeji do 20 let je v plném proudu. Co o šampionátech víte?

Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči.

Tradičně na přelomu roku probíhá hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, na kterém se Čechům v posledních letech velmi daří. Co všechno o historii juniorských šampionátů víte? Otestujte si...

vydáno 31. prosince 2025

Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K...

31. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

31. prosince 2025  8:14

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  23:10

Plekanec: Čermákovi by fanoušci měli líbat zadek, Kladno nikdo trénovat nechtěl

Nový kouč Kladna Tomáš Plekanec.

Vítězná premiéra! Hokejové Kladno pod novým koučem Tomášem Plekancem pookřálo, zastavilo sérii sedmi porážek v řadě a vzdálilo se extraligovému dnu. Karlovy Vary porazilo 3:1. „Viděl jsem jiné...

30. prosince 2025  22:28

Střílet jsem pořád nezapomněl, ale na góly teď nemyslím, říká Kaut po návratu

Kabina pardubických hokejistů si mezi sebou po každém zápase volí nejlepšího...

Hokejisté Pardubic porazili ve svém posledním utkání letošního roku Litvínov 3:2 a berou páté extraligové vítězství v řadě. Daleko důležitější je ale pro ně návrat klíčového střelce. Po deseti...

30. prosince 2025  21:51

