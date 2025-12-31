Klíčový úkol svěřenci kouče Petera Frühaufa splnili při svém druhém startu na turnaji, když přehráli Německo 4:1. Ve všech ostatních případech utrpěli těsnou jednobrankovou porážku.
Se Švýcary jim zápas utekl v 19. minutě, kdy inkasovali dvakrát v rozmezí 22 sekund. Soupeř dokonale potrestal vyloučení Tobiase Tomíka na dvě plus dvě minuty za faul vysokou holí. Ve 37. minutě zvýšil už na 3:0 Kevin Haas. Slováci se prosadili až ve 48. minutě, kdy se trefil Adam Nemec. V čase 59:50 ještě zmírnil prohru Luka Radivojevič.
Ve čtvrtfinále se slovenští mladíci utkají buď s Kanadou, nebo s obhájci stříbra Finy.
Kempf (Knowling) – Hensler, Kleber, Osburn, Chase Reid, Barnett, Emery, Rheaume-Mullen – Hagens (A), Horcoff, Ziemer (C) – Stiga (A), Lee, Mooney – McKinney, Vansaghi, Eiserman – Spellacy, Zellers, McMorrow – Bednarik.
Liv (Härenstam) – Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Gustafsson – Eriksson, Frondell (A), Eklund – Stenberg, V. Björck, Genborg – Pettersson (A), Krantz, Berglund (C) – Gästrin, Nilson, Juustovaara Karlsson – Danielsson.
Rozhodčí: Murray (CAN), Wuorenheimo (FIN) – LaPointe (CAN), Pekkala (FIN)
18:05 Wey (Reber, Johnson)
18:27 Aeschlimann (Ustinkov, Muggli)
36:43 Haas (Körbler, Meier)
47:41 Nemec (Chrenko, Radivojevič)
59:50 Radivojevič (Nemec, Chrenko)
E. Neuenschwander (Kirsch) – Muggli (C), Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier (A), Blessing, Lehmann – Wey (A), J. Neuenschwander, Reber – Steiner, Grossniklaus, Antenen – Körbler, Mottard, Aeschlimann – Cattin, Waidacher, Borradori – Haas.
Prádel (Lenďák) – Radivojevič (A), Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Lisý – Svrček, Pobežal, Straka – Tomík, Pitka (C), Chovan – Murín, Chrenko, Nemec – Dubravík, Tomka, Liščinský – Gašo.
Rozhodčí: Magnusson (SWE), Verbeek (CAN) – Pye (CAN), Stromberg (SWE)
Počet diváků: 3864
Tabulka skupiny A
|1.
|Švédsko
|3
|3
|0
|0
|0
|15:5
|9
|2.
|USA
|3
|3
|0
|0
|0
|14:9
|9
|3.
|Švýcarsko
|4
|2
|0
|0
|2
|10:8
|6
|4.
|Slovensko
|4
|1
|0
|0
|3
|13:13
|3
|5.
|Německo
|4
|0
|0
|0
|4
|5:22
|0