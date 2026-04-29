Osmnáctka je jediný krok od medaile. Ve světovém čtvrtfinále udolala Finsko

  14:36
Češi porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. Utkání v Bratislavě rozhodl v závěru druhé třetiny obránce Tadeáš Cífka, který dal premiérový gól v sezoně.

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let. | foto: Profimedia.cz

Velkou zásluhu na postupu svěřenců trenéra Jana Tomajka měl brankář Martin Psohlavec, který si připsal 35 úspěšných zákroků. Soupeře českého týmu v semifinále určí výsledky dalších čtvrtfinálových zápasů.

„Dobře jsme začali, ale potom nás Finové ve druhé třetině přehrávali. My jsme ale z protiútoku dali na 2:1. Ve třetí třetině jsme se to snažili udržet. Kluci bojovali a myslím si, že si to tou bojovností zasloužili,“ řekl Tomajko České televizi po utkání.

V brance dostal ve vyřazovací části šanci Psohlavec, stejně jako jeho protějšek Ahmajärvi na začátku zápasu moc práce neměl. Po opatrném úvodu šli do vedení Češi, když se do samostatného nájezdu dostal Klaus a zamířil přesně mezi betony finského gólmana. Tomajkův výběr tak i v pátém utkání na turnaji skóroval jako první.

Finové ve druhé polovině první třetiny srovnali se soupeřem krok, výrazný tlak si ale vytvořili až ve druhé části. Po několika dobrých zákrocích Psohlavce Seveřané vyrovnali v přesilové hře. Fuglebergovu dorážku rozhodčí sice na ledě nejprve neuznali, po kontrole u videa svůj verdikt ale změnili.

Vrátit vedení na českou stranu mohl aktivní Tománek, ani jednu ze dvou slibných šancí ale ideálně nezakončil. Češi poté přišli o zraněného kapitána a hlavní hvězdu týmu Tomka a jen díky Psohlavcovi neprohrávali. V gólových příležitostech na něj nevyzráli Fugleberg a Suvanto.

Trenér Jan Tomajko udílí pokyny českým hokejistům do 18 let během utkání se Spojenými státy.

V čase 39:05 dobře hrající Finy šokoval z rychlého protiútoku a přečíslení tři na dva přesnou střelou obránce Cífka. „Věřil jsem, že mě Dominik (Řípa) vidí a přihraje mi. Pak už bylo lehké to trefit,“ řekl osmnáctiletý pardubický obránce.

Hned na začátku třetí třetiny mohl vyrovnat Vanhatalo, Psohlavec byl ale pozorný. Češi poté přestáli druhé oslabení a těsný náskok udrželi až do konce zápasu. Finové nedokázali vyrovnat ani v téměř tříminutové power play. „Bojovali jsme a to se k vám pak přikloní i štěstí,“ uvedl Tomajko.

Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 16:00
USA USA : Lotyšsko Lotyšsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 12:00
Česko Česko : Finsko Finsko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly:
07:09 Klaus (Řípa, Řehák)
39:05 Cífka (Řípa, Klaus)
Góly:
24:56 Fugleberg (Suvanto)
Sestavy:
Psohlavec (Sklenička) – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Cífka, Byrtus, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řípa, Řehák – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček (A), Huk, Holejšovský – Trefný.
Sestavy:
Ahmajärvi (Lammi) – Piiparinen (C), Laatikainen, E. Uronen, Alalauri (A), Saarimäki, Kokkonen, Suominen – Wahlroos, A. Uronen (A), Kallio – Karassaari, Suvanto, Vanhatalo – Fugleberg, Laitinen, Santala – Pakarinen, Vuori, Mäkinen – Juntunen.

Rozhodčí: Ingals (CAN), Stewart (CAN) – Urfer (SUI), Willie (USA)

Počet diváků: 1299

Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 18:00
Slovensko Slovensko : Dánsko Dánsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 14:00
zápas probíhá
Kanada Kanada : Švédsko Švédsko 0:2 (0:2, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
02:09 Karlsson (Nömme, Elofsson)
15:11 L. Andersson (A. Andersson)
Sestavy:
Betts (Esler) – Verhoeff (C), Croskery, Lin, Macbeath, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks – Zhilkin (A), Lawrence, Lemieux – Preston, Vandenberg, Valentini – Olsen, Jacobson, Dagenais – Hamilton, Di Iorio (A), Cali – Rousseau.
Sestavy:
Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Gudmundsson, Gustafsson (A), Cilthe, Palme, Bratt, Eriksson – Hermansson, Command, Nordmark – Bartholdsson, Meijer (A), Isaksson – Nömme, Kim, Karlsson – L. Andersson (C), A. Andersson, Zirath.

Rozhodčí: Heidemann (USA), Pilný (CZE) – Brueggemann (GER), Hnát (CZE)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Nevzdáme se! Pastrňák emotivně slavil, fanoušci soupeře ho zasypali nadávkami

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo...

Zase za to vzal ve chvíli, kdy bylo nejvíc potřeba. Rozhodující akci v prodloužení pátého duelu s Buffalem vyřešil zcela mistrně. „Tohle by dokázalo jen pár hráčů na světě,“ smekl před Davidem...

29. dubna 2026  13:12

Žabka dostal ke stříbru i novou smlouvu: Bez kluků by to nešlo, smekám před nimi

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka"

Premium
Jaroslav Chmelař ve svetru New York Rangers

Patří do skupiny nováčků. Mužů, kteří se na kempu hokejové reprezentace pokusí vybojovat místo v nominaci na květnové mistrovství světa. Nic jistého totiž nemá, přestože v uplynulé sezoně působil v...

29. dubna 2026

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

29. dubna 2026  10:54

Obří investice a jedno velké „konečně". Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Pardubické mistrovské oslavy

Medaile sbíral, ale nikdy ne takové, jaké si představoval. Majitel hokejového Dynama Petr Dědek se dočkal až v šesté sezoně svého působení v pardubickém klubu. Východočeši slaví sedmý titul, 14 let...

29. dubna 2026  8:58

Pastrňák gólem z prodloužení udržel Boston ve hře, Edmonton vyhnal Dostála

David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je...

Hokejisté Bostonu odvrátili první hrozbu vyřazení z play off NHL. Díky gólu Davida Pastrňáka ze 70. minuty v úterý zvítězili 2:1 po prodloužení na ledě Buffala a snížili tak stav série na 2:3 na...

29. dubna 2026  7:09,  aktualizováno  8:15

Kouč Pešán opět slaví: Výzva! Spolkli jsme ega. Nadšený je z klidné atmosféry v klubu

Pardubický trenér Filip Pešán po vítězství ve finále extraligy.

Zhruba touto dobou před deseti lety, konkrétně 24. dubna 2016, slavil trenér Filip Pešán extraligový titul s Libercem. Od té doby už se v nadvládě střídali jen hokejisté Komety a Třince. Nakonec...

29. dubna 2026  8:14

Laurinko, je to tady! Will se zbavil nálepky smolaře. Ušel jsem dlouhou cestu

Pardubický brankář Roman Will

Loni Roman Will zadržoval slzy z porážky, teď emotivně prožíval opačnou situaci. Odchytal patrně nejlepší play off své kariéry. A přestože i v šestém finále s Třincem (4:5P) čtyřikrát inkasoval, zase...

28. dubna 2026  23:36

Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s...

Měli sklopené hlavy, smutně postávali na ledě a sledovali, jak se z mistrovského titulu radují jejich protihráči z Pardubic. Hokejoví Oceláři Třinec se po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále vrátili do...

28. dubna 2026  22:39

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Na extraligový pohár si sáhl po osmnácti letech. Po Slavii v dresu Pardubic. „Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka,“ pronesl Roman Červenka v úterý večer už s kšiltovkou pro českého...

28. dubna 2026  21:45

