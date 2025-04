Hraní s kluky? Bylo to super, vzpomíná brankářka Švejdová. Z MS chce medaili

„Do patnácti jsem hrála s klukama, pak jsem odešla do Švédska do juniorského holčičího týmu,“ popisuje gólmanka z Liberce pro iDNES.cz svou cestu. „Tady v Česku můžete hrát do určitého věku, pak už je hodně těžké se klukům vyrovnat. Holky se pak musí rozhodnout, jestli jít do zahraničí, aby se mohly rozvíjet na odpovídající úrovni, nebo jestli s hokejem skončí.“

Pomohlo by, kdyby v Česku byly akademie pro mladé hokejistky?

Určitě, spoustě holkám by to hodně pomohlo. Rozhodnutí není jen na nás, ale i na rodičích, kolik peněz jsou schopni do toho dát, jak jsou schopni nás podpořit. Každý takové štěstí nemá, akademie by byly řešení pro velkou spoustu holek.

Jak dlouho jste se rozmýšlela vy?

Vlastně vůbec, nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že bych s hokejem skončila. Museli jsme jen hledat cestu, jak to udělat, aby to bylo co nejlepší a nejkomfortnější, abych mohla s hokejem pokračovat a dál se rozvíjet. S tím mi nejvíce pomohli moje rodiče, za což jsem jim moc vděčná.

Proč jste se rozhodla zrovna pro Švédsko?

Nikdy jsem neměla sen jít do Ameriky, nikdy jsem se neviděla na tom univerzitním hokeji. Takže volba byla pak už docela jednoduchá, Švédsko je hokejová velmoc, jedno z nejlepších prostředí, kam člověk může jít, aby se rozvíjel. Když jsem dostala nabídku propojit studium střední školy a hokeje, tak nebylo nad čím přemýšlet, hned jsem ji přijala všema deseti.

Jaké bylo hrát v mládežnických kategoriích s kluky?

Já jsem si to vždycky užívala. Myslím si, že čím déle může zůstat holka s klukama, tím je to lepší, jedině to podporuju. Pak samozřejmě po těch patnácti už jdou kluci do puberty, holky taky a je na čase je oddělit v zájmu obou stran.

Co jsou pro vás největší rozdíly mezi mužským a ženským hokejem?

Je tam jiná podpora finanční, mediální. Celkově je to jiné. Asi se to úplně nedá porovnávat, hokej jako hokej, ale jsou to dva trochu jiné světy. Spousta holek pracuje, musí mít nějaký druhý zdroj příjmu, protože ženský hokej zatím není tolik výdělečný.

Před českými fanoušky jste hrály už při Euro Hockey Tour v Liberci, očekáváte znovu velkou podporu?

Věřím tomu, očekávám, že si to užijeme, že přijde spousta lidí a bude to jedna velká show. Když jsme byly v Liberci, pro většinu holek bylo super vidět takové publikum. Český fanoušek je neporovnatelný s jakýmkoliv jiným ve světě. Akci v Liberci jsme si užily, takže čekáme skvělou atmosféru i teď.

Cítíte tlak, nebo spíš nadšení?

Asi obojí. Samozřejmě cítíme tlak, se kterým musíme pracovat, ale vzhledem k tomu, že pro to celý život dřeme, by pro nás mělo být domácí mistrovství světa odměnou a ukázkou, že je o nás zájem. Vidím to velice pozitivně. Až kolem nás bude hodně lidí, asi to nebude jednoduché, ale myslím, že jsme relativně dobře připravené, máme kolem sebe super tým lidí.

Jaké máte cíle pro mistrovství?

Myslím, že jakákoliv medaile bude dobrá. Když bude zlatá, bude to jen super bonus, ale budeme rády za jakoukoliv, netlačíme na sebe. Je důležité, abychom na ledě nechaly všechno. Aby až skončí turnaj, jsme si mohly říct, že jsme udělaly všechno, co jsme mohly.