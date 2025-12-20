Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

  21:44
Z nominace česká hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky, ve výběru ho nahradil Danny Chludil z Komety Brno.
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Adam Jecho.

Adam Jecho slaví rozhodující gól ve čtvrtfinále MS do 20 let proti Kanadě.

Adam Jecho slaví rozhodující gól ve čtvrtfinále MS do 20 let proti Kanadě.
Český junior Adam Jecho slaví gól na 4:3, který nakonec rozhodl o postupu do...
Čeští hokejoví junioři slaví gól proti Švédsku.
Český útočník Adam Jecho slaví gól se spoluhráči proti Kazachstánu.
„Hledali jsme typologicky podobného hráče do třetí nebo čtvrté pětky. Jsme rádi, že Danny Chludil už se připojil k týmu a trénoval s námi,“ řekl trenér Patrik Augusta.

Jecho, který nastupuje v zámořské juniorské lize WHL za Edmonton Oil Kings, na předchozím mistrovství světa rozhodl svým gólem o postupu do semifinále přes Kanadu po vítězství 4:3. Na turnaji v Ottawě v sedmi utkáních nasbíral dvě branky a pět asistencí.

Dvacítka v přípravě na MS ztratila náskok, Lotyše ale v prodloužení porazila

Národní tým se na světovém šampionátu bude muset obejít i bez brankáře Jakuba Miloty, který se potýká se zraněním třísel. Místo něj Augusta povolal Ondřeje Štěbetáka.

Čeští junioři vstoupí do šampionátu příští týden v sobotu ve 2:30 SEČ proti Kanadě, v prvním přípravném utkání porazili Lotyšsko 3:2 po prodloužení.

20. prosince 2025  21:16,  aktualizováno  21:44

