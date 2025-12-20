Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

„Hledali jsme typologicky podobného hráče do třetí nebo čtvrté pětky. Jsme rádi, že Danny Chludil už se připojil k týmu a trénoval s námi,“ řekl trenér Patrik Augusta.
Jecho, který nastupuje v zámořské juniorské lize WHL za Edmonton Oil Kings, na předchozím mistrovství světa rozhodl svým gólem o postupu do semifinále přes Kanadu po vítězství 4:3. Na turnaji v Ottawě v sedmi utkáních nasbíral dvě branky a pět asistencí.
Dvacítka v přípravě na MS ztratila náskok, Lotyše ale v prodloužení porazila
Národní tým se na světovém šampionátu bude muset obejít i bez brankáře Jakuba Miloty, který se potýká se zraněním třísel. Místo něj Augusta povolal Ondřeje Štěbetáka.
Čeští junioři vstoupí do šampionátu příští týden v sobotu ve 2:30 SEČ proti Kanadě, v prvním přípravném utkání porazili Lotyšsko 3:2 po prodloužení.