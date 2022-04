Spojené státy favoritem, Kanada ne. Česká osmnáctka může bojovat o medaili

Do turnaje Češi vstoupí v sobotu duelem s domácími Němci. Poté je ve skupině čekají oba zámořské týmy.

Velkým favoritem na zlato je výběr Spojených států, který je až na pár výjimek v sestavě už dva roky součástí Amerického rozvojového programu.

Naopak Kanada do Landshutu nebere zdaleka tak silný tým jako v předešlých letech. Musí si totiž vystačit pouze s hráči z týmů, které nepostoupily do play off svých lig. Výjimkou jsou klíčoví útočníci Adam Fantilli a Nicholas Moldenhauer z Chicago Steel hrající USHL, které hráče uvolnil.

Kdo ovšem zdobí soupisku Kanady, je útočník Connor Bedard. Teprve šestnáctiletý útočník patří k největším talentům kanadského hokeje, letos vstřelil v juniorské lize padesát branek, což naposledy v jeho věku dokázal Connor McDavid.

Bedard se představil také na nedohraném juniorském šampionátu loni v prosinci, ve dvou zápasech skóroval hned čtyřikrát. Čeká ho druhé mistrovství světa do osmnácti let, i na něm v předešlé sezoně exceloval, když v turnaji během sedmi utkání zaznamenal 14 bodů (7+7).

Kanadský talent Connor Bedard na MS hráčů do 20 let

Které další vycházející hvězdy se představí na letošním šampionátu?

Jednou z nich je bezpochyby americký centr Logan Cooley. Právě on nejvíce atakuje pozici jedničky letošního draftu, kterou podle predikcí drží Kanaďan Shane Wright.

„Je hráčem typu švýcarského armádního nože, který kombinuje rychlost a dovednosti úrovně NHL s pracovitým přístupem, díky němuž udržuje fantastické tempo, tvoří hru, vyhrává souboje a dostává se na led ve všech situacích,“ píše o něm Scott Wheeler z The Athletic.

Cooley není jedinou hvězdou týmu, právě letošní ročník vývojového programu USA by mohl na draft do NHL přivést v prvním kole podobný počet hráčů jako v roce 2019, kdy jich kluby vybraly hned osm.

Z Finů bude mezi skauty nejvíce sledovaným Joakim Kemell, který před zraněním v polovině sezony vedl bodování finské nejvyšší soutěže.

Skvělé výkony se očekávají od švédského tria Jonathan Lekkerimäki, Noah Östlund a Liam Öhgren, které spolu tvoří mimořádně nebezpečný útok v juniorském týmu Djurgårdens.

Finy a Švédy doplní ve skupině B Lotyšsko a Švýcarsko. Finále a zápas o třetí místo jsou na programu 1. května v Landshutu.

Češi se do finálového dne turnaje naposledy probojovali v roce 2018, tehdy skončili čtvrtí. Poslední medaili národní tým získal ještě o čtyři roky dříve, ve finále výběr postavený okolo Jakuba Vrány či Davida Pastrňáka nestačil na USA.