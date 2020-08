Hokejový trenér Říha je v nemocnici, podstoupit měl i operaci

Informaci, že je Říha v nemocnici, v úterý večer potvrdil Slovan Bratislava, který český trenér vedl mezi lety 2015 a 2017 v ruské Kontinentální lize.

„Bohužel se Říhovi v posledních týdnech zhoršil zdravotní stav natolik, že musel být hospitalizovaný. Nejprve v Rooseveltově nemocnici v Bánské Bystrici, později v pražském IKEM. Miloši, myslíme na tebe a modlíme se za tvé uzdravení,“ stojí v prohlášení Slovanu na faceboooku.

Bulvární deník Blesk píše, že Říhu trápí bolesti v oblasti břicha a podstoupil i operaci. Kvůli stejným potížím skončil v nemocnici už loni krátce před hokejovým šampionátem na Slovensku.

Po návratu k mužstvu Říha tehdy řekl: „Jde o banální situaci, která se stane každému. Všechno je v pohodě, prostě se mi udělalo trošku zle a doktor je opatrný.“

Říha se v červnu bránil nařčení, že ponižuje hráče

Koncem června Říhu nepříjemně překvapilo nařčení bývalého slovenského hokejisty Tomáše Kopeckého o ponižování svěřenců. „Byl jsem v šoku, jak se k hráčům choval vulgárně. Kvůli němu jsem ve Slovanu nechtěl prodloužit smlouvu. Nestálo mi to za to. Říha nadával 35letým chlapům i mladíkům,“ řekl Kopecký.

Říha to v rozhovoru pro iDNES.cz odmítl: „Je mi to dost nepříjemný a samozřejmě to je nesmysl. Já na své hráče nikdy vulgární nebyl. Všichni ví, že jsem emotivní na rozhodčí, za hráče naopak bojuju. Nikdy si nikdo nestěžoval, Tomáš to vytahuje teď po tolika letech a ani nic neřekne do očí. Já ho mám rád, je to výborný kluk, nevím, proč to říká.“

Říha vedl Kopeckého ve Slovanu v sezoně 2016/17. Kopecký nastoupil k 15 zápasům, připsal si jednu asistenci, náhle skončil a s tím i jeho kariéra. Podle Říhy tehdy „procházel nějakým obdobím“, na střídačce působil bez zájmu a emocí, přesto ho trenéři měli přemlouvat, aby ještě vydržel.

Sám Říha je momentálně bez angažmá, naposledy vedl českou reprezentaci, na loňském šampionátu dovedl národní tým ke čtvrtému místu, letos se měl loučit na turnaji ve Švýcarsku, ale pandemie koronaviru konání mistrovství světa 2020 neumožnila. Na jeho místo hokejový svaz dosadil Filipa Pešána.