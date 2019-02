Trenér Říha národní tým chválí, ale varuje i před hloupým vylučováním

„Až tolik na to nemyslíme. Jde o to, abychom ještě zvládli zápas s Ruskem. Takticky, disciplinovaně. Rusové mají silné mužstvo, velmi dobře bruslící. Na nás je, abychom se co nejlépe připravili,“ řekl Říha a pochvaloval si výkon proti Finsku.



„Kromě prvních deseti minut, kdy jsme hráli bez taktiky a Finové měli trošku navíc, jsme zápas měli totálně pod kontrolou. Dobře jsme bruslili, začali jsme dohrávat soupeře. Finové si moc nevěděli rady s naší obranou, nedokázali na to zareagovat. Kluci šlapali, byl to naprosto týmový výkon, podpořený vynikajícím brankářem,“ chválil Říha.

Věděl, že Roman Will je ve formě. „Jinak bychom ho nepostavili. Od toho tam je. Byl donominován, svou šanci vzal. Chytal výborně,“ řekl Říha na adresu opory Liberce, která zaujala místo po boku Šimona Hrubce z Třince po zranění Patrika Bartošáka z Vítkovic. Neprozradil ale, kdo bude chytat v neděli proti Rusku. „Uvidíme. Není jednoduché to říci hned po zápase, po té euforii. Teprve se rozhodneme.“

Byl rád, že tým plnil v dosavadním průběhu stanovené pokyny. „Ještě mám před sebou jeden zápas, ale myslím, že to je vidět. Mužstvo se podřídilo tomu, co jsme čekali. I v závěru při dlouhém oslabení to bylo jasně vidět, že kluci dodržovali naše pokyny. Z toho plynou naše výsledky,“ prohlásil Říha.

Moc se mu nelíbilo, jakým způsobem sudí Christoffer Holm a Mikael Nord rozhodli o pětiminutovém trestu pro Jana Kováře za krosček z 52. minuty na Anreie Hakulinena, „Když to zhodnotím, tak to faul byl. Ale rozhodčí nemůže rozhodnout podle toho, co vidí na kostce nad ledem. To bylo přísné. Dvě minuty ano. Honza Kovář ten trest dostal, bylo to hloupé vyloučení. V utkání jsme měli zase pár hloupých vyloučení a toho se musíme vyvarovat,“ prohlásil Říha.

Češi ale i při dlouhém oslabení náskok 3:1 udrželi. „Bratři (Tomáš a Hynek) Zohornové tam předvedli výbornou práci, jakou bychom si představovali. Všichni hráči to zvládli takticky. Vím, že z klubů a ze sezony toho mají plné zuby, ale nechali tam úplně všechno. To je důležité. Musíme jít přes sebe, jedině tím dosáhneme výsledky,“ řekl šedesátiletý kouč, který nahradil po minulé sezoně na lavičce Josefa Jandače.

V posledním utkání s Ruskem už nemůže počítat s prvním útokem Milan Gulaš, Jan Kovář a Jiří Sekáč, kteří dnes z dějiště turnaje odcestovali a vracejí se do svých klubů. „Já myslím, že to je právě výhoda. Máme dvě vítězství, tak to trošku opadá. Zase by se měli chtít ukázat mladší hráči,“ prohlásil Říha.

Pochvaloval si, jak funguje v týmu mix zkušených a mladých. „Proto jsme ty kluky brali. Když jsme nastupovali na reprezentační lavičku, avizovali jsme, že chceme, aby ti starší dávali mladým školu. Aby se střední a mladá generace měla od koho učit. Myslím, že tyhle dva zápasy to jednoznačně ukázaly,“ dodal Říha.