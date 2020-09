Veřejnost se v Pardubicích loučila se zesnulým trenérem Milošem Říhou

S Milošem Říhou se přišel rozloučit třeba jeho nástupce u hokejové reprezentace Filip Pešán.

„Škoda, že nás opustil, pro český hokej je to velká rána. V poslední době jsme často debatovali, sblížili jsme se. On mě chtěl podporovat. I přes mediální přestřelky ohledně střídání na lavičce národního týmu, které ho určitě netěšily, jsme zůstali v přátelském vztahu,“ řekl.

„Odešel moc brzo,“ smutnil Říhův asistent u národního týmu Robert Reichel.



„Těžko se to přijímá,“ klopil oči sportovní ředitel pardubického Dynama Dušan Salfický. „Odešlo s ním spoustu elánu, tolik emocí... Nikdo si nepřipouštěl, že je to s ním tak vážné. Chceme vytvořit do sezony pietní místo u stadionu, aby mohli lidé i potom uctít jeho památku.“



Říha žil na Slovensku a nejprve byl hospitalizován v Rooseveltově nemocnici v Banské Bystrici. Následně byl převezen do Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde také zemřel.



Českou hokejovou reprezentaci dovedl v roce 2019 na mistrovství světa v Bratislavě ke čtvrtému místu. Letošní šampionát zrušila pandemie koronaviru, pro Říhu přitom měl být rozlučkový u národního týmu, střídal jej totiž Filip Pešán.

Trenérskou kariéru odstartoval Miloš Říha starší v Hodoníně, větších úspěchů se ale dočkal až na střídačce Pardubic, s nimiž se v letech 2003 a 2007 dostal do finále extraligy.



Ligového prvenství se dočkal na Slovensku, kde se Slovanem Bratislava ovládl tamní soutěž v letech 2002 a 2005. Renomé si rázný kouč vydobyl i v Rusku – nejdéle vedl moskevský Spartak, jako hlavní trenér působil i v prestižním Petrohradu. V sezoně 2010/11 byl Říha vyhlášen trenérem roku KHL.

Jako hráč získal Miloš Říha československý ligový titul s Vítkovicemi v roce 1981. Oblékal také dres Jihlavy, Zlína nebo Vítkovic.