Bylo to nefér, vytočili Říhu sudí. Na vytoužené přesilovky se nedostalo

„Švédové postavili silné mužstvo, byli na nás nachystaní a překvapilo mě, jak jsme to v první třetině zvládli. Škoda, že jsme neproměnili víc šancí a neodskočili jsme, ale někteří jsou nováčci a byli trošku nervózní. Pokud bychom měli víc sebedůvěry... Měli jsme jednu suverénní lajnu, k ní se připojila čtvrtá. Ostatní jako by měly obavy do útoku, aby si splnily úkoly v obraně,“ řekl Miloš Říha.

Švédové dominovali ve větší části druhé třetiny, což vedlo i k vyrovnávací brance Fredrika Händemarka ve 32. minutě. „V útočné fázi jsme hlavně ve druhé třetině upustili od aktivity, měli jsme málo střel, chodili jsme málo před bránu a chyběla nám přesilovka. Tam si myslím, že bychom rozhodli. Přesilovky nám na tréninku šly, připravovali jsme se na ně, ale bohužel jsme žádnou nedostali,“ podotkl Říha.

Nechápal, že finští sudí Joonas Kova a Aaro Brännare nevyhodnotil žádnou ze situací tak, aby hrál i jeho tým v početní výhodě. „Na téhle úrovni a za takového stavu, kdy utkání bylo nečisté, bylo to nefér. Ne pro vývoj zápasu, ale proto, že Švédové tak čistě nehráli,“ prohlásil jednašedesátiletý kouč.

„Souhlasím, že naše fauly byly, ale na druhé straně byly taky. Tolik bloků, které se dneska pískají... Nebo těch dohraných věcí před brankářem, jak to dohrál Jeřábek, tak oni to dohrávali pokaždé. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, jeden gól je hodně málo,“ připojil Říha.

„Musím kluky pochválit, do obrany jsme hráli výborně hlavně v první třetině. Pak jsme sice měli výpadek ve druhé třetině, ale zase jsme konec zvládli. Do třetí třetiny to bylo vyrovnané až do té chybičky, ale to je hokej. Švédové postavili velmi dobré mužstvo a myslím, že jsme to zvládli,“ podotkl Říha.

Hlavně ze začátku se mu líbil výkon čtvrtého útoku ve složení Jakub Flek, Radim Zohorna a David Šťastný, který se v 10. minutě postaral o jedinou českou branku. „Zpočátku byla ta lajna nejlepší. Pochopili, co jsme po týmu chtěli, a vytvářeli si nejvíc šancí,“ dodal Říha.