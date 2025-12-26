„Českých hráčů ubývá, nějaké zlepšení vidět je, ale ne zásadní. Většina odchází za moře, vždyť se podívejte na nároďák dvacítky. Zase bude většina z Kanady. Budou to kluci, kteří znají prostředí a nic je nepřekvapí, až nastoupí proti Kanadě,“ říká Tichý.
Čísla mu dávají za pravdu. Hráči ze zámořských soutěží mají v české juniorské reprezentaci dvojnásobnou převahu oproti těm z evropských lig.
Je opravdu takový rozdíl mezi zámořskou juniorkou a evropskými soutěžemi?
Je opravdu velký. Doporučoval bych svazu, ať zaplatí pár letenek a pošle reprezentační trenéry podívat se za moře na juniorský hokej. Mluvil jsem nedávno s Milanem Razýmem (hlavní trenér svazového projektu Výchovy talentované mládeže do 15 let a koordinátor Akademií) a řekl mi, že ho nikdy naživo neviděl. Fakt by to za to stálo. Kanadská juniorka je malá NHL, vůbec se to s Evropou nedá srovnávat.
Jedna věc je přání, druhá realita. Přání může být, že chceme dobrou soutěž, ale to je stejné, jako byste chtěl českou nebo švédskou ligou konkurovat NHL. Prostě to nejde.