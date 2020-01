Jágr se oženil s hokejem. Jeho český parťák se stará o penzion

Za pár dní to bude dvacet let, co se vytáhlý kapitán ve finálovém rozstřelu sebejistě rozjel a střelou mezi betony brankáře Bryzgalova zařídil českým juniorům první světový titul v hokejové historii. „Přitom nám před odletem tehdejší předseda svazu pan Gut přál, abychom nespadli,“ usměje se Kraft.

Odvrátit fiasko už ve skupině se nakonec díky bodu ze soubije s USA podařilo i současné dvacítce v Ostravě, kde se objevili i Kraft a spol.

Jemu a prvním českým mistrům světa do 20 let svaz oficiálně poděkoval. Kraft zároveň následovníkům mohl posloužit jako vhodná inspirace. Jako lídr podceňovaného ročníku byl na turnaji mezi nejproduktivnější trojicí se švédskými bratry Sedinovými, pozdějšími hvězdami NHL.

I vysoký centr udělal slušnou kariéru za mořem. Zažil českou mafii v Pittsburghu. Vedl ho trenér Hlinka, hrál s Lemieuxem nebo Jágrem. „Je obdivuhodné, že Jaromír stále hraje. Vypadá to, že se oženil s hokejem. Já byl vychovaný jinak,“ srovnává Kraft. „V jednu chvíli je pro vás hokej vším, ale pak máte děti, podnikání a chystáte se na přechod do civilního života.“

Hokejové dění opustil před více než šesti lety. A vyhovuje mu to. „Nikdy jsem nechtěl mít zaměstnavatele, který mi řekne, kde mám ráno být a jaké zboží mám zavézt,“ vysvětluje Kraft.

Nedaleko Plzně v Letkově provozuje rodinný penzion. „Nepasuju se do role manažera nebo majitele. Spíš si říkám údržbář. Starám se o kurty, jezírka a hlavně přes léto to zabere dost času,“ líčí podnikatel.

V závěru kariéry hrával za Karlovy Vary, Slavii nebo Chomutov. Na extraligové zimáky ale nechodí. To se raději vypraví do Mnichova na fotbal. Na Bayernu si rád zařve jména střelců. Když hlasatel zaburácí: „Danke!“, Kraft se sedmdesátitisícovým davem odpoví: „Bitte!“

Před podobně hlučným publikem si Kraft zahrál třeba na „pražském“ šampionátu 2004. Také je rád, že si zlaté juniorské finále proti Rusům přetočil ze zaprášené videokazety na cédéčko.

O hokej se čím dál víc zajímá jeho dvanáctiletý syn Daniel. Doma v Rokycanech hraje za mladší žáky a Kraft mu pomáhá. Syna a jeho vrstevníky vede jako trenér a sám zblízka poznává, co tíží český hokej při vychovávání nové generace.

„Člověk chce, aby to kluky bavilo, a oni musí zase vědět, že chtějí vyhrát. Aby na sebe byli naštvaní, když špatně přihrají nebo netrefí bránu,“ popisuje Kraft. „Nedávno jsme na tréninku jezdili nájezdy a slíbil jsem tomu, kdo dá aspoň dva góly, že mu koupím nějaké cukrovinky v automatu na zimáku,“ líčí. Jenže z peněženky nakonec trenér Kraft vytáhl jen pár desetikorun.

Také občas překvapeně sleduje, jak „nové“ sporty jako florbal nebo parkur dovedou zaplnit velké arény. „Spoustu sportů dřív nebylo a je dobře, že se díky nim děti hýbou. Tradiční kolektivní sporty ale nemáme na výši, což je asi obraz toho, jak je tady děláme.“