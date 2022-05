Na šéfa hokeje kandidovat nebudu, říká Hnilička. Varuje před zánikem klubů

Čelíme dvouciferné inflaci, rostou ceny energií. Už se to odráží v hokeji a ve fungování klubů?

Představuje to obrovský problém. Zimní stadiony jsou energeticky nejnáročnější sportoviště a hokej se na spoustě z nich hraje téměř takřka nepřetržitě. Na některých zimácích i dvanáct měsíců, na některých osm nebo šest. Bohužel problém nepředstavují pouze ceny energií. Dražší je totiž úplně všechno. Nájmy, služby, hotely, jídlo, to vše jsou oblasti, na kterých funguje spolkový sportovní život. Zdražil se klubům, svazům, reprezentacím. Prostě úplně všem.

