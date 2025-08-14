Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Jiří Punčochář
  9:26
Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít do souboje. Seznamte se s Michalem Hartlem, teprve dva měsíce šestnáctiletou hvězdičkou Komety Brno a jedním z největších talentů domácího hokeje.
Hokejový útočník Michal Hartl během Hlinka Gretzky Cupu v Brně. (2025)

Hokejový útočník Michal Hartl během Hlinka Gretzky Cupu v Brně. (2025) | foto: Český hokej

Čech Michal Hartl v utkání Hlinka Gretzky Cupu proti Finsku.
Michal Hartl v souboji u mantinelu s Carsonem Carelsem z Kanady.
Momentka z utkání hokejového Hlinka Gretzky Cupu, na ledě útočník Michal Hartl....
Hokejový útočník Michal Hartl během Hlinka Gretzky Cupu v Brně. (2025)
16 fotografií

„Našlápnuto má opravdu dobře. Je schopen hrát na centru i na křídle, od přírody je silově vybavený, má výbornou střelu, bruslení i mezihru. Tam je opravdu potenciál,“ charakterizuje nadaného praváka trenér akademie Komety a zároveň dorostu David Pazourek.

Milovníci mládežnického hokeje Hartla už nějaký čas znají. Aby ne, když v sezoně 2023/24 dokázal ve dvou věkových kategoriích – do patnácti a sedmnácti let – dohromady nasázet rovných 90 branek!

„Nejraději střílím normálně tahem, švihem. A mířím kamkoliv, kde to gólman nechytí,“ poví o sobě reprezentant věcně.

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Poté, co se na jaře ještě jako patnáctiletý slušně prosadil v extralize juniorů, předvádí tento týden svoje schopnosti poprvé na velkém mezinárodním turnaji.

V přípravném zápase proti USA si připsal jednu asistenci, na Hlinka Gretzky Cupu nebodoval, ale i tak zaujal.

„Možná bych se chtěl prosazovat trochu víc,“ říká Hartl sebekriticky. Zejména by rád ke svému výkonu přidal i střelecké pokusy, jichž mu zatím na turnaji ve statistikách moc nenaskočilo. „Ono je to těžké, když je to má první taková akce. Hrají zde nejlepší hráči světa. Chtělo by to držet se víc na puku a věřit si.“

Mezi vrstevníky dominuje

Přeskakování věkových kategorií přitom pro nadaného mládence není ničím neznámým, za poslední dva roky ho trenéři v Brně mezi starší posunují pravidelně.

Aby ne, když mezi vrstevníky Hartl soupeře válcuje – jeho pádnou vizitkou je předloňských 82 gólů v 36 zápasech mezi patnáctiletými. V minulé sezoně se mezi dorostenci prosadil devětatřicetkrát ve 42 duelech. Ne náhodou už letos v létě nakoukl do přípravy s extraligovými šampiony Komety.

Michal Hartl v souboji u mantinelu s Carsonem Carelsem z Kanady.

„Chtěli jsme ho mít v tréninku na jeden týden, bohužel se z předchozího soustředění vrátil trochu pochroumaný, tak s námi byl jenom jednou. Za jeden trénink je těžké hodnotit, jak by si mezi dospělými vedl. Budeme Michala sledovat, nejen na Hlinka Gretzky Cupu, ale i dál v sezoně, a uvidíme, jak poroste,“ podotýká trenér áčka Kamil Pokorný.

Kometa s Hartlem pro nadcházející sezonu primárně počítá do juniorky, stále ještě může zaskakovat i v dorostu. Není ale vyloučeno, že hned v přípravném období dostane šanci i mezi dospělými.

„Neříkám, že ta možnost není. Kádr nemáme nějak extra široký, chceme rozložit síly mezi přípravnými zápasy a boji v Lize mistrů. Mladí hráči v Brně historicky příležitost dostávají. Není to na to, abych tohle rozhodl v polovině srpna, všechno má svůj čas. Každopádně o Michalovi dobře víme,“ upřesňuje Pokorný.

Zaujal už i extraligu

O něco širší srovnání než on má v Hartlově případě z letního tréninkového kempu Richard Kovařík, soukromý kouč individuálních dovedností.

„Nedávno při jednom našem tréninku jsem dal Michala do skupinky extraligových hráčů, ať se ukáže. A byl schopný si s nimi velice dobře vyhovět i na malém prostoru. Kluci profíci, včetně těch, co hrají v NHL nebo jinde v zahraničí, se mě pak ptali, co je to za kluka. Že je fakt dobrej,“ vyzdvihuje Kovařík a svůj pochvalný výrok umístil na sociální sítě.

Hokejový útočník Michal Hartl během Hlinka Gretzky Cupu v Brně. (2025)

Hartl sám sebe vidí v důrazném napadání a agresivní hře celkově. „Nenechat soupeře nic udělat, napadat ho od založení akce až po její konec,“ vyloží obecně.

Střelecké vlohy u sebe objevil v období, kdy bylo hokeji a sportu celkově nejhůř – za koronavirové pandemie. „Nebyla škola, nebyly tréninky, nic. Tak jsem se sebral a šel jsem střílet. Když se pak hokej začal hrát znovu, góly mi začaly naskakovat,“ rekapituluje.

Puků při střeleckém tréninku vypálí desítky, počítat je není zvyklý. Cvičnou střelnici už má několik let i doma a využívá ji pravidelně.

Výsledek jeho snažení nyní sledují i skauti klubů NHL, jichž při zápasech Hlinka Gretzky Cupu bývá jedna z tribun brněnské haly plná.

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

Hartlovým vzorem je třeba Američan Trevor Zegras, juniorský mistr světa z roku 2021 a účastník loňského světového šampionátu v Praze.

Pečlivě ale sleduje i hráče, kteří jsou mu daleko blíž – zejména Martina Nečase a Eduarda Šalého, bývalé útočníky Komety. Z prvního z nich se stal jeden z nejlepších Čechů v NHL, ten druhý se na pořádnou kariéru za oceánem připravuje.

„Jejich cestu bych chtěl následovat. Ale mám ještě rok na to, abych o ní začal uvažovat. S budoucností si ještě hlavu nezatěžuji. Angličtinu zatím nešprtám,“ hlásí rozhodně Hartl coby student brněnské stavební průmyslovky.

Rána pro Kometu, Mueller ukončil kariéru. Nečekané rozhodnutí, přiznal Zábranský

Nad dotazem, zda mu neblikla v hlavě naděje na životní příležitost v Kometě, když nedávno ukončil kariéru její kanonýr Peter Mueller, brněnský teenager jen zakroutí hlavou.

„Tak to absolutně ne! “ vypálí Hartl bez přemýšlení, přestože se v mládeži prosazuje na stejném místě, na němž zářil hvězdný Američan. „Záleží na trenérech, kdy do extraligového áčka vkročím, a na tom, jak se mi bude dařit. Všechno ostatní je teď předčasné řešit.“

12. srpna 2025  13:15

