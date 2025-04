Češky pod dozorem Fialy obstály 45 minut. Fyzická hra se Kanadě nelíbí, říká Pejzlová

Napěchovaná českobudějovická aréna si v pondělí dlouho užívala svižný hokej plný akcí, nastřelených tyček i drobnějších šarvátek. V šesté minutě si po gólu Šapovalivové mohli diváci, mezi kterými byl po boku hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby i premiér Petr Fiala, poprvé zakřičet Gól!

To však bylo z pohledu skórování všechno. Pět inkasovaných gólů v závěrečné třetině navíc zastínilo do té doby výborný výkon.

„Nepřijely jsme jen na výlet, dáváme do toho všechno. Makáme na 110 procent, ve čtvrtfinále se to snad odrazí,“ zmínila česká útočnice Michaela Pejzlová. Jestli to tak opravdu bude, se dozvíme ve čtvrtek, kdy Češky nastoupí ve čtvrtfinále proti Švýcarsku.

Po rychlém inkasovaném gólu Marie-Philip Poulinové jste nepolevily a naopak brzo vyrovnaly na 1:1. Pomohlo vám to?

Vždycky vám to pomůže, když jste schopný brzo na gól odpovědět. Bohužel se nám to nepovedlo poté, co Kanaďanky přidaly druhý gól. Pak to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Utkání bylo od začátku poměrně vyhrocené, že?

Myslím si, že v posledních dvou třech letech, co s nimi objíždíme turnaje, tak slýcháváme, že už s námi nechtějí hrát. Že hrajeme fyzicky a Kanaďankám se to moc nelíbí. My se v tom tedy ale snažíme pokračovat (směje se). Doufám, že do dalšího zápasu ve čtvrtfinále se náš výkon ještě zlepší. Protože dvě třetiny jsme s Kanadou hrály opravdu vyrovnaný hokej.

Co se pak stalo?

Pár věcí jsme nezvládly udělat správně a ony z toho hned daly góly. To musíme napravit, ale celkově to pro nás byl dobrý zápas. Většinu zápasu jsme hrály týmově a hlavně nikdo z nás sem do Budějovic nepřijel na výlet, dáváme do toho maximum.

Souboj mezi Kristýnou Kaltounkovou a Kanaďankou Brianne Jennerovou.

Myslíte si, že to byl váš nejlepší výkon na turnaji?

Naplno jsme šedesát minut odehrály proti Švýcarkám. Je jasné, že to je trošku jiný hokej, protože Amerika i Kanada je pořád ještě jinde. Ale chápu, výsledek teď vypadá strašlivě, přesto si myslím, že jsme ještě nikdy s takovými soupeřkami nedokázaly držet krok a hrát vyrovnaně celé dvě třetiny.

Mrzí to hodně?

Těch smolných dvanáct minut, kdy jsme dostaly ty góly, nás mrzí dost. Už jsme si věřily, že bychom to s Kanadou snad mohly i urvat.

Jak se vám celkově líbí domácí světový šampionát?

Úžasné! Fanoušci jsou skvělí, oni jsou nej na světě, opravdu. I když se prohrává, tak pořád fandí dál a dál, chodí na zápasy. I náš svaz musím pochválit, protože připravili akci, která je hodně podobná tomu mužskému mistrovství. Když jsem se tam byla vloni podívat, tak měli úplně stejný servis jako my teď. Za to jsme jim hrozně vděčné a je vidět, že si to užívají i lidé.