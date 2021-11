Špaček válí ve Švédsku, ale na hry nemyslí. Spory s Pešánem? O ničem nevím, tvrdí

Minulý ročník zakončil mistrovským titulem s Třincem. Zářil i v reprezentaci, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům. Skvěle mu vyšly České hokejové hry, bodoval i v základní skupině světového šampionátu v Rize. Michael Špaček si přenesl formu také do švédské Frölundy a solidními výkony si řekl o pozvánku do národního týmu pro nadcházející Karjala Cup. „Reprezentuji rád, je to pro mě čest,“ uvedl čtyřiadvacetiletý útočník.