Z pozice fanouška si přál zlato, ale jinak otevřeně přiznává, že Česko na turnaji, kde se po dvanácti letech setkali nejlepší hráči světa, zaostalo. „Když se vrátíme k mistrovství světa v Praze, tak si vezměte, že tam Švédové, Kanada ani Američani neměli tak silné výběry. Teď se to v Miláně všechno potkalo a my jsme měli podobný tým jako v Praze,“ srovnává Tlustý.
„Všichni bychom si přáli, aby ty výkony byly lepší už ve skupině. Když jsme pak viděli, jak dokázali odmakat zápas s Kanadou, tam se ukázala síla, jakou měli,“ dodává k výkonu na turnaji, za který by dal národnímu týmu trojku.
Před klíčovým zápasem se zámořským gigantem dokonce uzavřel kuriózní sázku, že pokud Češi porazí Kanadu, půjde z letiště domů do Klecan naboso, tedy skoro šest hodin v mrazu.
„Udělal bych to, byli jsme domluvení! Vytáhl to Vilda Franěk v našem podcastu a byli jsme připravení. Chtěl jsem ukázat, že za nimi stojím. I po prohře jsem v pozápasovém rozhovoru řekl, že bych to klidně odběhl, protože ten výkon byl skvělý. Ale už by to nemělo to kouzlo. Nicméně vymýšlíme místo toho charitativní běh.“
„Samozřejmě osmé místo je obrovské zklamání, ale ostatní týmy jsou opravdu silné. Doufám, že si každý český fanoušek pustil finále Kanady s USA, aby zjistil, jak se dnes hokej hraje a jak jsou oba týmy úplně někde jinde než náš.“
Jeden z problémů vlažného úvodu vidí v tom, že klíčoví útočníci nebyli v ideální pohodě. „Martin Nečas přijel po zranění a v prvním utkání mu chybělo zápasové tempo. Chtěl to hodně brát na sebe, měl tam ztráty kotouče, ale potom dokázal nabrat sílu, rychlost a hrál neskutečně. U Davida Pastrňáka si říkám, jestli neměl nějaké malé zranění. Nebyl tak dominantní, jak ho známe.“
Tlustý zároveň upozorňuje na věkový průměr současného výběru. „Byli jsme skoro nejstarší mužstvo na olympiádě. Když jsem viděl finále, jak tam ti kluci bruslili, jak zvládali situace pod tlakem a práci s hokejkou... ta dynamika starším hráčům už prostě chybí.“
A kritický je zejména k výchově mládeže a přechodu do NHL. „Máme medaile z dvacítek, ale když se podíváme na kluky v NHL – Lukáš Dostál se prosadil, ale Jirka Kulich nebo David Jiříček se Špačkem tak nějak koketují mezi NHL a farmou. Ale kdo další? To je ta otázka. Nad tím by se měl někdo pozastavit – máme úspěchy na dvacítkách, ale tolik hráčů se do NHL nedostává.“
Jako vzor uvádí americkou univerzitní ligu NCAA. „Nadává se na širokou juniorskou ligu, ale nic se s tím nedělá, protože nahoře sedí lidé, kteří si myslí, že to dělají dobře. Jenže realita je jiná. Vlak nám ujíždí v dorostu a juniorce, a proto mladí odcházejí do ciziny. Není to ale jednoduché, když odejde jako mladý kluk – neumíte jazyk, jste daleko od rodiny a je to celkově náročné. I proto se pak tolik hráčů nemusí prosadit v NHL.“
