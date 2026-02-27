Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

,
  14:01
Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje bývalý útočník NHL práci s mládeží i přístup svazu. Proč podle něj David Pastrňák nebyl ve formě a v čem mu finálový zápas mezi Kanadou a USA otevřel oči?

Z pozice fanouška si přál zlato, ale jinak otevřeně přiznává, že Česko na turnaji, kde se po dvanácti letech setkali nejlepší hráči světa, zaostalo. „Když se vrátíme k mistrovství světa v Praze, tak si vezměte, že tam Švédové, Kanada ani Američani neměli tak silné výběry. Teď se to v Miláně všechno potkalo a my jsme měli podobný tým jako v Praze,“ srovnává Tlustý.

„Všichni bychom si přáli, aby ty výkony byly lepší už ve skupině. Když jsme pak viděli, jak dokázali odmakat zápas s Kanadou, tam se ukázala síla, jakou měli,“ dodává k výkonu na turnaji, za který by dal národnímu týmu trojku.

Český útočník Jiří Tlustý z Caroliny oslavuje branku se spoluhráči.
Jiří Tlustý v souboji u mantinelu
Jiří Tlustý během Zápasu hvězd
Jaromír Jágr (vlevo) a Jiří Tlustý před utkáním Legend Česko vs Slovensko.
8 fotografií

Před klíčovým zápasem se zámořským gigantem dokonce uzavřel kuriózní sázku, že pokud Češi porazí Kanadu, půjde z letiště domů do Klecan naboso, tedy skoro šest hodin v mrazu.

„Udělal bych to, byli jsme domluvení! Vytáhl to Vilda Franěk v našem podcastu a byli jsme připravení. Chtěl jsem ukázat, že za nimi stojím. I po prohře jsem v pozápasovém rozhovoru řekl, že bych to klidně odběhl, protože ten výkon byl skvělý. Ale už by to nemělo to kouzlo. Nicméně vymýšlíme místo toho charitativní běh.“

Český útočník Jiří Tlustý z Caroliny oslavuje branku se spoluhráči.

„Samozřejmě osmé místo je obrovské zklamání, ale ostatní týmy jsou opravdu silné. Doufám, že si každý český fanoušek pustil finále Kanady s USA, aby zjistil, jak se dnes hokej hraje a jak jsou oba týmy úplně někde jinde než náš.“

Jeden z problémů vlažného úvodu vidí v tom, že klíčoví útočníci nebyli v ideální pohodě. „Martin Nečas přijel po zranění a v prvním utkání mu chybělo zápasové tempo. Chtěl to hodně brát na sebe, měl tam ztráty kotouče, ale potom dokázal nabrat sílu, rychlost a hrál neskutečně. U Davida Pastrňáka si říkám, jestli neměl nějaké malé zranění. Nebyl tak dominantní, jak ho známe.“

Tlustý zároveň upozorňuje na věkový průměr současného výběru. „Byli jsme skoro nejstarší mužstvo na olympiádě. Když jsem viděl finále, jak tam ti kluci bruslili, jak zvládali situace pod tlakem a práci s hokejkou... ta dynamika starším hráčům už prostě chybí.“

Jiří Tlustý v souboji u mantinelu

A kritický je zejména k výchově mládeže a přechodu do NHL. „Máme medaile z dvacítek, ale když se podíváme na kluky v NHL – Lukáš Dostál se prosadil, ale Jirka Kulich nebo David Jiříček se Špačkem tak nějak koketují mezi NHL a farmou. Ale kdo další? To je ta otázka. Nad tím by se měl někdo pozastavit – máme úspěchy na dvacítkách, ale tolik hráčů se do NHL nedostává.“

Jako vzor uvádí americkou univerzitní ligu NCAA. „Nadává se na širokou juniorskou ligu, ale nic se s tím nedělá, protože nahoře sedí lidé, kteří si myslí, že to dělají dobře. Jenže realita je jiná. Vlak nám ujíždí v dorostu a juniorce, a proto mladí odcházejí do ciziny. Není to ale jednoduché, když odejde jako mladý kluk – neumíte jazyk, jste daleko od rodiny a je to celkově náročné. I proto se pak tolik hráčů nemusí prosadit v NHL.“

O čem ještě Tlustý mluvil?

  • Co říkal na rozpačité výkony rozhodčích na turnaji?
  • Byl podle něj zákrok Gudase na Crosbyho v rámci pravidel?
  • Kdo z českých hráčů ho na olympiádě nejvíce zaujal?
  • Jak hodnotil výkon Slováků pod pěti kruhy?
  • A koho z extraligy by nominoval na květnové mistrovství světa?
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. Č. BudějoviceHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Vítkovice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 2.03
  • 4.15
  • 3.05
Ml. Boleslav vs. LiberecHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Ml. Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 2.63
  • 4.08
  • 2.30
Litvínov vs. PardubiceHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Litvínov vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
27. 2. 17:30
  • 5.65
  • 5.30
  • 1.40
Kometa vs. TřinecHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Kometa vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 2. 18:00
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
K. Vary vs. KladnoHokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:K. Vary vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
27. 2. 18:00
  • 1.80
  • 4.35
  • 3.63
Olomouc vs. Hradec Kr.Hokej - 49. kolo - 27. 2. 2026:Olomouc vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 2. 18:00
  • 2.73
  • 4.18
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...

Falešná kauza, uvařené z vody. Slovenský kouč se hájí, kritiku opory prý myslel jinak

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Jeho nešťastný výrok na adresu Dalibora Dvorského se po olympijském turnaji nesetkal s pochopením. Za vycházející hvězdu slovenského hokeje se postavili i spoluhráči, názorově šli proti trenérovi....

27. února 2026  15:30

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

27. února 2026  14:01

Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

Martin Nečas, útočník Colorada, se snaží tečovat puk před brankou Minnesoty.

Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se...

27. února 2026  13:10

Pardubice vstřebávají olympijskou pauzu. Sedlák: Nic takového jsme ještě nezažili

Útočník Lukáš Sedlák dává rozhovory po příletu z olympijských her.

Hokejisté pardubického Dynama jsou blízko prvních dvou dílčích cílů pro tuto sezonu, kterými jsou přímý postup do čtvrtfinále play off a návrat do Ligy mistrů. Čtyři kola před koncem extraligové...

27. února 2026  10:15

Nečas dvakrát skóroval, Pastrňák v poolympijském startu zapsal asistenci

Útočník Martin Nečas (Colorado) po jedné ze svých branek proti Minnesotě.

Ve druhém hracím dnu hokejové NHL po olympijské přestávce se prosadili oba elitní Češi v soutěži. Znovu bodoval ve formě hrající Martin Nečas. Jeho dva góly tentokrát ovšem stačily jen na zmírnění...

27. února 2026  7:03,  aktualizováno  8:24

Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Fanoušci hokejového Přerova.

Nejistotu přerovských fanoušků v posledních měsících ukončila čtvrteční tisková konference hokejových Zubrů. Přerov bude pokračovat v Maxa lize minimálně v sezoně 2026/2027. „Máme z toho velkou...

26. února 2026  20:20

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.

Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve...

26. února 2026  12:06

Crosby po zranění Gudasovi nic nevyčítá: Žádný problém, takhle tvrdě by hrál každý

Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.

Na olympijském turnaji zažil jeden z nejtěžších momentů úchvatné kariéry, spoluhráčům v rozhodujících momentech nemohl pomoci. A chybět navíc bude i Pittsburghu v NHL, absence hokejisty Sidneyho...

26. února 2026  10:32

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora...

Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční...

26. února 2026

Nečas byl hvězdou v duelu proti Vejmelkovi, Dostál uspěl proti McDavidovi

Martin Nečas (vpravo) a Cale Makar oslavují gól proti Utahu.

Po olympijské přestávce se rozjela hokejová NHL. V osmi zápasech bodovala trojice Čechů. Martin Nečas byl s bilancí 1+1 zvolen první hvězdou u výhry Colorada 4:2 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v...

26. února 2026  7:05,  aktualizováno  8:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.