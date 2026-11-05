Medveděv o zákazu startu ruských hokejistů: Kanadský premiér je parchant

Tomáš Macek
  17:03
Ruští hokejisté oslavují gól v brance českého týmu. Trefil se Andrej Kuzmenko.

Ruští hokejisté oslavují gól v brance českého týmu. Trefil se Andrej Kuzmenko. | foto: Reuters

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Dmitrij Medveděv, místopředseda ruské Bezpečnostní rady a bývalý prezident, nejde pro skandální výroky nikdy daleko. Takže by vlastně nikoho ani nemělo překvapovat, jak se vyjadřuje v souvislosti s aktuální hokejovou kauzou.

Kanadského premiéra Marka Carneyho nejnověji nazval parchantem.

Stalo se tak poté, co Carney oznámil, že ruští hokejisté neobdrží víza na vánoční mistrovství světa juniorů.

„Nesdílím hřejivou radost ostatních Rusů z rozhodnutí CAS vzhledem k odpornému postoji k naší zemi a našemu lidu, jaký projevil ten kanadský parchant Carney,“ napsal Medveděv na ruské sociální síti Max.

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V této souvislosti radil: „Bylo by vhodnější počkat na radikální změnu situace, kdy naši nepřátelé pokorně poprosí Rusko o návrat do profesionálního sportu. Jsem si jistý, že na něj brzy dojde, protože Rusko je sportovní velmoc a mezinárodní sportovní federace se brzy mohou ocitnout ve vážné finanční nouzi.“

Pokud Sportovní arbitráž CAS potrestá Mezinárodní hokejovou federaci za to, že nerespektuje rozhodnutí o znovupřijetí Rusů, pokuta pro IIHF se podle Medveděva může vyšplhat až do desetimilionů eur.

Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na summitu Jednotného Ruska. (28. června 2026)

V souvislosti s hokejem proslul bývalý ruský prezident a oddaný Putinův muž už loni kvůli kontroverzi s Dominikem Haškem, který patří k nekompromisním kritikům ruské agrese na Ukrajině a zásadně odmítá působení ruských hokejistů v NHL či na mezinárodních soutěžích.

Prostřednictvím svého asistenta Olega Osipova a agentury TASS označil Medveděv Haška za rusofoba a vzkázal mu: „Doporučil bych mu, aby opatrně přecházel silnici, nepil pivo v nevyzkoušených podnicích a pravidelně navštěvoval psychiatra.“

V diplomatickém a zpravodajském kontextu jsou takové narážky považovány za klasické metody zastrašování ze strany ruských tajných služeb formou odkazů na nafingované nehody nebo otravy jídlem a pitím, k nimž v minulosti docházelo u jiných kritiků Kremlu.

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Tehdejší premiér Petr Fiala následně označil zmiňované hrozby za „absolutně nepřijatelné vyhrožování, které nelze ignorovat“. Česká republika v reakci na tento incident zařadila v červenci 2025 Medveděvova asistenta Osipova na národní sankční seznam za to, že výhrůžky vůči Haškovi veřejně šířil v ruských médiích.

„Medveděv se opět chová jako primitiv,“ uvedl v létě 2025 Jan Lipavský, ministr zahraničí ve Fialově vládě. „Tentokrát zaútočil na legendu NHL Dominika Haška jen za to, že mluví pravdu – pravdu o ruské válce a zneužívání sportu k její propagaci. Takové zastrašování může být normální v Putinově Rusku, ale ne v civilizovaném světě!“

Už dříve vystoupil Medveděv například s hrozbou, že Berlín srovnají se zemí ruské tanky, pokud budou Němci dál pomáhat Ukrajině. Nebo doporučil zatýkání občanů USA a EU, které Rusko posléze využije jako rukojmí.

Zároveň bývalý prezident vyzval: „Evropa musí být potrestána všemi dostupnými prostředky: politickými, ekonomickými a hybridními. A proto je nutné napomáhat jakýmkoli destruktivním procesům v Evropě. Ať žijí agresivní pogromisté na jejích historických ulicích! Ať žijí davy migrantů, které páchají zvěrstva a nenávistně ničí evropské hodnoty! Kéž všechny nechutné tváře evropských byrokratů zmizí v proudu budoucích občanských střetů.“

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Zastává proto postoje, že je v zájmu Ruska podporovat v Evropě i veškeré proruské strany, jakou je například německá AfD.

Medveděvova rétorika je ze strany ruských představitelů jedna z nejtvrdších, často zacházející do extrémů. V současnosti nicméně slouží jako vzor i některým předním ruským sportovním funkcionářům.

Bývalý hokejový mistr světa Maxim Sušinskij na adresu zemí, které chtějí bojkotovat hokejové zápasy s Ruskem, pronesl: „Co o nich mám říct? Jsou to prostě idioti. Co se do toho montují? My ani nevíme, co o nás píše jejich tisk. Že jsme vrazi, že válčíme, že se na našem území potulují medvědi. I když medvědi se u nás po Krasnojarsku potulují – aspoň to je pravda.“

Sušinskij tvrdí, že všichni rádi Rusy přijmou, až v listopadu skončí další mírové rozhovory a Ukrajina přistoupí na ruské podmínky.

„Že teď evropské země s námi odmítají hrát? No a co, psi štěkají, ale karavana táhne dál. Až se 10. nebo 11. listopadu (při jednání Ruska a Ukrajiny v Emirátech) dohodnou, všechno to štěkání rázem přestane. Evropští politici si pak vymění čepici, nebo ji otočí a budou křičet: Konečně je Rusko s námi! Jak dlouho jsme na to čekali!“

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Rusové současně dávají najevo, že je jim jedno, pokud některá utkání vyhrají na hokejovém mistrovství světa kontumačně. Hlavně že budou mistry světa.

Olympijský vítěz a současný viceprezident KHL Valerij Kamenskij pro server Sport 24 konstatoval, že rozhodující je názor CAS.

„Není třeba reagovat na oznámení bojkotu řady evropských zemí,“ poznamenal. „Jen všechno musí probíhat v souladu se zákonem. Vzít zpět nás už teď musí. Co dělají ostatní týmy, země a federace, je jejich věc. Nejsem politik, ale myslím si, že tlak na národní hokejové federace přichází shora. Ale dělají to úplně špatně. Hokej a turnaje bez naší účasti trpí. Rozum už brzy zvítězí.“

Kamenskij zároveň ocenil, že nový německý prezident IIHF Franz Reindl, jenž ve volbách těsně (60:57) porazil Petra Břízu, je návratu Rusů nakloněn. „Proč? Protože bez nás jsou všechny turnaje neúplné. Organizátoři ztrácejí zájem, obchod, peníze i fanoušky.“

Před květnovým turnajem v Německu Kamenskij vybízí: „Pokud proti nám některé země odmítnou nastoupit, musíme se jen objevit na ledě. Zbytek pak není naše věc.“

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„Prostě budeme vyhrávat kontumačně 5:0. To je jejich problém, ne náš,“ dodal Sušinskij.

Naopak dvojnásobný olympijský vítěz Vjačeslav Fetisov byl v rozhovoru pro RIA Novosti spíše skeptikem: „Na jednu stranu můžeme mít z rozhodnutí CAS radost, ale na druhou stranu nevidím, že by se v blízké budoucnosti mělo stát něco dobrého. Musíme raději investovat do rozvoje našich domácích soutěží a zvyšování jejich statusu.“

Někteří ruští funkcionáři označují avizovaný bojkot zápasů s Ruskem za diskriminační.

Jejich tvrzení však nepodpořilo prohlášení, které vydal na dotaz ruských médií Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Ten nevidí v bojkotu zápasů proti Rusku ze strany evropských týmů žádné známky diskriminace.

„Pokud odmítnutí zápasů má charakter protest u a není namířeno proti jednotlivým sportovcům na základě jejich národnosti, lze to vnímat jako uplatnění práva dotyčných zemí na svobodu projevu, jež je i podle mezinárodního práva jedním ze základních lidských práv,“ stojí v prohlášení.

Pravda, v současném Rusku právě toto právo příliš respektováno není.

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