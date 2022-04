Reprezentační osmnáctka míří na MS s 23 hráči, kapitánem bude Kulich

V nominaci reprezentačního týmu na mistrovství světa hráčů do 18 let, které začne v sobotu v Německu, je celkem 23 hokejistů. Trenér Jakub Petr bere do dějiště šampionátu, který uspořádají Landshut a Kaufbeuren, trio brankářů, sedm obránců a 13 útočníků. Nominaci oznámil nedlouho po skončení přípravného duelu proti Lotyšsku (5:1).