Zaslouží obrovský obdiv. S mimořádně nepříjemnou situací se vypořádává úctyhodně, našel si novou zálibu, v níž hned pomýšlí na ty nejvyšší mety.
„Vím, že jsem teprve na začátku, ale už teď před sebou vidím velkou výzvu v podobě domácího MS v Ostravě v roce 2027. Když to vyjde, další cíle pak jsou jasné. Dostávat se na velké světové podniky, jako je paralympiáda nebo MS, co nejčastěji,“ hlásil Frýdl už v březnu pro Kopřivnické noviny.
Na přelomu února a března, tedy jen pár měsíců po nehodě, si vyzkoušel první tréninky s národním týmem, od září pak nastupuje v české lize za Flamingos Ostrava.
Právě na východě republiky sportoval odmalička, prošel si mládežnickými kategoriemi Baníku Ostrava. A byť se s bývalými spoluhráči musel na nějakou dobu nuceně rozloučit, oni ho teď přišli podpořit.
Zavítali do Ostravar Arény, která hostí turnaj parahokejových reprezentací Česka, Kanady, Spojených států, Číny a Itálie.
Češi doposud nestačili na Kanadu 1:6 a předtím také na hratelnější Čínu těsně 2:3, nicméně to nadšení Frýdlových kamarádů neubralo, byť do duelu proti soupeři z východu jejich favorit ani nezasáhl.
My nebrečíme, vy brečíte! 🥹— Český para hokej (@parahockeycz) October 21, 2025
Nejmladšího člena parahokejové reprezentace Matyáše Frýdla přišli na první utkání IPH Cupu podpořit jeho bývalí spoluhráči. ⚽️ pic.twitter.com/PgzhhtlTxo
„Byla to pro mě úplně nová věc a hodně mě to dojalo. Sledují mě, píšu jim reporty, podporují mě. Je to neskutečný,“ říkal Frýdl po zápase novinářům.
Také profil fotbalového Baníku sdílel moment se slovy: „Tenhle kluk má neuvěřitelnou sílu, vůli, odhodlání. Matyáši, jsi borec!“
Ještě mu nebylo 16, na šampionátech tak stále ani kvůli nízkému věku startovat nemůže, proto pozornost směřuje až k mistrovství za dva roky.
|
Česká liga je prestižní. Kapitán para hokejistů o úraze, saních i ambicích na MS
„Do té doby na sobě můžu pracovat a zlepšovat se. Domácí šampionát je super a každý by na něm chtěl hrát. Já se musím soustředit na sebe a makat na ledě, v posilovně i na mentální stránce,“ pravil.
Právě ta dostala v posledním roce nejvíce zabrat. Těžkou životní zkoušku ale zatím zvládá s bravurou. „Strašně moc mi pomohl jeden známý lékař v Ostravě. A taky když jsem vešel do reprezentační kabiny parahokejistů a poznal jsem se s kluky. Velkou roli hraje to, že máme něco společného a jsme jako by na jedné lodi, dává to sílu všem v kolektivu,“ popsal.
Se spoluhráči nyní usiluje na IPH Cupu o první vítězství. Proti Spojeným státům je čeká náročný úkol, ovšem v sobotu proti Itálii už budou mít šance daleko větší.