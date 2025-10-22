Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

  15:30
Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se zařídit jinak. A zvládl to vskutku rychle. Už na začátku roku bruslil s parahokejovou reprezentací a teď se prohání na tradičním IPH Cupu v Ostravě.
Matyáš Frýdl čeká na české střídačce.

Matyáš Frýdl čeká na české střídačce. | foto: Český para hokej

Chtěl hrát fotbal, střet s vlakem ho ale připravil o nohu, a tak patnáctiletý...
Patnáctiletý Matyáš Frýdl čelil už také silné Kanadě.
Matyáš Frýdl bojuje v zápase proti Kanadě.
Patnáctiletý parahokejista Matyáš Frýdl už hraje za českou reprezentaci.
Zaslouží obrovský obdiv. S mimořádně nepříjemnou situací se vypořádává úctyhodně, našel si novou zálibu, v níž hned pomýšlí na ty nejvyšší mety.

„Vím, že jsem teprve na začátku, ale už teď před sebou vidím velkou výzvu v podobě domácího MS v Ostravě v roce 2027. Když to vyjde, další cíle pak jsou jasné. Dostávat se na velké světové podniky, jako je paralympiáda nebo MS, co nejčastěji,“ hlásil Frýdl už v březnu pro Kopřivnické noviny.

Na přelomu února a března, tedy jen pár měsíců po nehodě, si vyzkoušel první tréninky s národním týmem, od září pak nastupuje v české lize za Flamingos Ostrava.

Patnáctiletý parahokejista Matyáš Frýdl už hraje za českou reprezentaci.

Právě na východě republiky sportoval odmalička, prošel si mládežnickými kategoriemi Baníku Ostrava. A byť se s bývalými spoluhráči musel na nějakou dobu nuceně rozloučit, oni ho teď přišli podpořit.

Zavítali do Ostravar Arény, která hostí turnaj parahokejových reprezentací Česka, Kanady, Spojených států, Číny a Itálie.

Češi doposud nestačili na Kanadu 1:6 a předtím také na hratelnější Čínu těsně 2:3, nicméně to nadšení Frýdlových kamarádů neubralo, byť do duelu proti soupeři z východu jejich favorit ani nezasáhl.

„Byla to pro mě úplně nová věc a hodně mě to dojalo. Sledují mě, píšu jim reporty, podporují mě. Je to neskutečný,“ říkal Frýdl po zápase novinářům.

Také profil fotbalového Baníku sdílel moment se slovy: „Tenhle kluk má neuvěřitelnou sílu, vůli, odhodlání. Matyáši, jsi borec!“

Ještě mu nebylo 16, na šampionátech tak stále ani kvůli nízkému věku startovat nemůže, proto pozornost směřuje až k mistrovství za dva roky.

Česká liga je prestižní. Kapitán para hokejistů o úraze, saních i ambicích na MS

„Do té doby na sobě můžu pracovat a zlepšovat se. Domácí šampionát je super a každý by na něm chtěl hrát. Já se musím soustředit na sebe a makat na ledě, v posilovně i na mentální stránce,“ pravil.

Právě ta dostala v posledním roce nejvíce zabrat. Těžkou životní zkoušku ale zatím zvládá s bravurou. „Strašně moc mi pomohl jeden známý lékař v Ostravě. A taky když jsem vešel do reprezentační kabiny parahokejistů a poznal jsem se s kluky. Velkou roli hraje to, že máme něco společného a jsme jako by na jedné lodi, dává to sílu všem v kolektivu,“ popsal.

Se spoluhráči nyní usiluje na IPH Cupu o první vítězství. Proti Spojeným státům je čeká náročný úkol, ovšem v sobotu proti Itálii už budou mít šance daleko větší.

