Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

  16:34
Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy jako jednoho z dějišť turnaje. „Jaký tohle dává smysl z logistického hlediska?“ ptali se.
Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four Nations. | foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Kdyby mi někdo přiložil pistoli k hlavě a řekl, že jedna skupina se musí hrát v Evropě a druhá v Severní Americe, tak bych řekl, že Praha a Calgary jsou opravdu dobré volby,“ sdělil Matthew.

Uspořádat Světový pohár ve Spojených státech se mu zdá logické i kvůli úspěchům tamního hokeje. Únorové olympijské hry ovládli Američané mezi muži i ženami, v obou kategoriích triumfovali také na loňských světových šampionátech.

„Finále by se mělo hrát někde na půli cesty, ve Spojených státech. Třeba v New Yorku nebo Bostonu,“ dodal starší z bratrů.

Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?

Výběr pořadatelských měst rezonuje i ve světových médiích, všichni na ně ale nemají stejný názor.

„Mám radost za všechny kolegy, kteří pojedou do Prahy. Je to nejlepší město v Evropě, alespoň z těch, co jsem navštívil,“ napsal například novinář Scott Wheeler z renomovaného serveru The Athletic.

V Praze se bude konat jedna základní skupina, která bude mít čtyři členy a její vítěz se dostane rovnou do semifinále. V české metropoli se uskuteční také jeden zápas předkola mezi druhým a třetím týmem.

Rusové na Světovém poháru? Česko by se asi nezúčastnilo, potvrdil šéf NSA

Druhá skupina se paralelně s pražskou odehraje v Calgary, medailové boje se poté uskuteční v Edmontonu. Hokejisty tak v případě účasti ve vyřazovací části čeká hodně cestování. Navíc uprostřed sezony, protože se turnaj uskuteční v únoru.

Situace platí například pro Čechy. Hráči působící v NHL přiletí z USA do Prahy, kde odehrají základní skupinu. Pokud se dostanou do medailových bitev, musí odletět do Edmontonu. A po konci turnaje je čeká návrat do jejich působišť.

S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá

Mladší z bratrů Brady se do Prahy už v minulosti podíval. Hlavní město Česka navštívil v roce 2024 v rámci mistrovství světa. Tehdy pro americkou reprezentaci turnaj skončil ve čtvrtfinále, kde ji vyřadil český výběr. „Strávil jsem tam jeden den, pak přišlo vyřazení,“ komentoval.

Přesto oba Tkachukové českou metropoli nezatratili a jako jedno z dějišť šampionátu ji oceňují. „Pro Prahu je to pořadatelství skvělé a jako hráč vím, že atmosféra tam bude boží,“ doplnil Matthew. „Je to krásné město.“

Složení skupin na Světový pohár ještě není jasné. Podle předchozích ročníků se ale dá předpokládat, že výběr Spojených států absolvuje základní skupinu v Calgary.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

