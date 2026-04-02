Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

„Kdyby mi někdo přiložil pistoli k hlavě a řekl, že jedna skupina se musí hrát v Evropě a druhá v Severní Americe, tak bych řekl, že Praha a Calgary jsou opravdu dobré volby,“ sdělil Matthew.
Uspořádat Světový pohár ve Spojených státech se mu zdá logické i kvůli úspěchům tamního hokeje. Únorové olympijské hry ovládli Američané mezi muži i ženami, v obou kategoriích triumfovali také na loňských světových šampionátech.
„Finále by se mělo hrát někde na půli cesty, ve Spojených státech. Třeba v New Yorku nebo Bostonu,“ dodal starší z bratrů.
|
Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?
Výběr pořadatelských měst rezonuje i ve světových médiích, všichni na ně ale nemají stejný názor.
„Mám radost za všechny kolegy, kteří pojedou do Prahy. Je to nejlepší město v Evropě, alespoň z těch, co jsem navštívil,“ napsal například novinář Scott Wheeler z renomovaného serveru The Athletic.
V Praze se bude konat jedna základní skupina, která bude mít čtyři členy a její vítěz se dostane rovnou do semifinále. V české metropoli se uskuteční také jeden zápas předkola mezi druhým a třetím týmem.
|
Rusové na Světovém poháru? Česko by se asi nezúčastnilo, potvrdil šéf NSA
Druhá skupina se paralelně s pražskou odehraje v Calgary, medailové boje se poté uskuteční v Edmontonu. Hokejisty tak v případě účasti ve vyřazovací části čeká hodně cestování. Navíc uprostřed sezony, protože se turnaj uskuteční v únoru.
Situace platí například pro Čechy. Hráči působící v NHL přiletí z USA do Prahy, kde odehrají základní skupinu. Pokud se dostanou do medailových bitev, musí odletět do Edmontonu. A po konci turnaje je čeká návrat do jejich působišť.
|
S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá
Mladší z bratrů Brady se do Prahy už v minulosti podíval. Hlavní město Česka navštívil v roce 2024 v rámci mistrovství světa. Tehdy pro americkou reprezentaci turnaj skončil ve čtvrtfinále, kde ji vyřadil český výběr. „Strávil jsem tam jeden den, pak přišlo vyřazení,“ komentoval.
Přesto oba Tkachukové českou metropoli nezatratili a jako jedno z dějišť šampionátu ji oceňují. „Pro Prahu je to pořadatelství skvělé a jako hráč vím, že atmosféra tam bude boží,“ doplnil Matthew. „Je to krásné město.“
Složení skupin na Světový pohár ještě není jasné. Podle předchozích ročníků se ale dá předpokládat, že výběr Spojených států absolvuje základní skupinu v Calgary.