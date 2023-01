Úspěch přebilo zklamání. Menšík se se světovým stříbrem nesmířil

„Oproti juniorskému mistrovství světa je to určitě skok,“ připouští Menšík. „Je to chlapská soutěž, hraje se na větším hřišti, je to více taktické. Takže to není lehké. Ale je na mně, abych se s tím popasoval.“

Většinu aktuálního ročníku jste však strávil v Olomouci. Neberete nyní návrat do Jihlavy jako „sešup“?

Takhle to nevnímám. Vrátili jsme se z mistrovství světa, jsem rád, že můžu chvíli být doma. (usmívá se) Určitě chci klukům pomoct. Je teď nějaká série porážek, kterou bychom určitě chtěli zlomit. A začít zase vyhrávat.

Když jsem před Vánoci mluvil s trenérem Dukly Ujčíkem, mluvil o tom, že v Olomouci nejste tolik vytěžovaný a že vás chce v Jihlavě. Pro mladého hráče je to asi dobré rozhodnutí.

I z tohoto hlediska jsme se domluvili, že pro mě bude asi lepší, když budu hrát tady. Budu mít prostor.

Dukla také kvůli velké marodce v útoku hodně stála o to, abyste nastoupil už před týdnem proti Kolínu. Jenže nakonec jste stihl až středeční zápas.

První dva dny poté, co jsme se vrátili z Kanady, jsem měl jet lag. Moc jsem se nevyspal, takže jsme se s trenéry domluvili, že v pondělí hrát nebudu, že naskočím až ve středu. Teď už si nějak zvykám, i v noci spím, takže je to dobré.

Vraťme se k juniorskému světovému šampionátu. Už z vás spadlo zklamání z porážky v prodloužení finále s Kanadou?

Musím přiznat, že ještě furt tam panuje zklamání nad úspěchem. Ještě to mám v sobě. Přeci jen, bylo to prohrané finále.

S favorizovanou Kanadou jste se na šampionátu střetli hned dvakrát. V úvodním zápase základní části jste ji porazili 5:2. Nejen podle mého názoru byla tato výhra asi pro celý šampionát hodně důležitá.

Určitě. Chtěli jsme do turnaje dobře vstoupit, přitom jsme v prvním zápase měli toho nejtěžšího možného soupeře. Ale myslím, že jsme zápas zvládli dobře. Podařilo se nám vyhrát, což nám pomohlo k tomu, že jsme vyhráli naši skupinu.

Často se říká, že o osudu celého turnaje rozhoduje čtvrtfinále. Vy jste v něm Švýcarsko deklasovali 9:1. Takový výsledek českého týmu v podobné fázi soutěže nepamatuji.

Přitom jsme hned v prvním střídání dostali gól, což jsme nechtěli. Protože jsme věděli, že Švýcaři mají silné rychlé protiútoky. Ta branka byla takovým budíčkem, dali jsme ale dva důležité góly a od stavu 3:1 jsme zápas kontrolovali a dovedli do vítězného konce.

V semifinále jste narazili na Švédsko, kterému jste ve skupině podlehli 1:2 v prodloužení. A znovu se musel hrát nastavený čas.

Se Švédy máme nelichotivou bilanci, chtěli jsme jim vrátit zápas ze skupiny. Byl to hodně taktický zápas, dotahovali jsme výsledek 0:1. Podařilo se nám vyrovnat a v prodloužení jsme to urvali.

Úžasnou bojovnost potvrdil tým ve finále s Kanadou.

Už to, že jsme Kanadu porazili ve skupině, byl vynikající výsledek. Ve finále jsme dokázali ze stavu 0:2 srovnat, pak jsme byli na koni. Bohužel, třetí branku jsme nepřidali.

Četl jsem i názor, že kdyby se v normální hrací době hrálo o pár minut více, dotáhli jste to do vítězného konce...

Je to možné. (usmívá se) Ale nedá se to takhle říct. Zápas se vyvíjel, jak se vyvíjel. Myslím si, že kdyby pár minut ještě bylo, tu šanci jsme měli. Ale bohužel, formát je nastavený tak, že se prodloužení hraje tři na tři, před ním je pauza. Šlo se do kabin, jela rolba, oba týmy si odpočinuly. A Kanada se z toho dostala.

Český útočník Matouš Menšík (18) si od šéfa Mezinárodní hokejové federace IIHF přebírá stříbrnou medaili.

V nastavení pak dokázala zápas urvat na svou stranu.

Prodloužení už bylo kdo s koho. O tom, kdo udělá chybu. A bohužel jsme to nezvládli.

Letošní šampionát byl úžasný i výkonem sedmnáctiletého kanadského útočníka Connora Bedarda, který v sedmi zápasech MS U20 nastřádal 23 bodů (9+14). Byl opravdu tak odskočený?

Je opravdu neskutečný. Říká se o něm, že je to generační talent, a je to pravda. Na to, že věkově ještě může jet na mistrovství světa hráčů do 18 let a už má dvě zlata z dvacítek, nemá je jen tak.

Respekt si také zaslouží český gólman Tomáš Suchánek, který kromě parádních výkonů v brance přidal hned čtyři asistence.

Tomáš odchytal skvělý turnaj a ještě k tomu přidal čtyři asistence. To je neskutečné, vytvořil rekord šampionátu.