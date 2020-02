Reprezentovat s bráchou je můj sen, říká třinecký útočník Matěj Stránský

„Čekáme, jestli některý z nich třeba do týmu ještě nedorazí, pokud by se někdo z nominovaných kluků omluvil,“ řekl Matěj Stránský. „Ale smáli jsme se tomu, že máme bráchy ve hře.“

Reprezentanti se sešli v pondělí odpoledne v Praze. „Každopádně se těším. Vždycky je čest reprezentovat. Loni jsme Švédské hry vyhráli, a tak doufám, že to letos zopakujeme,“ uvedl Matěj Stránský.

Bylo by to pro něj mimořádné, pokud by mohl reprezentovat i s bratrem Šimonem? „Byl by to takový splněný sen, ale uvidíme,“ odpověděl. „Je to na panu trenérovi, jestli bráchu vezme. Pokud ano, budu jen rád. Když ne, budeme muset oba makat dál, abychom se někdy do národního mužstva dostali spolu.“