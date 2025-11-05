Šlo o logický krok. Sázku na hráče, který tradičnímu švýcarskému celku zasvětil podstatnou část kariéry.
Český útočník už je v Davosu jako doma, kroutí zde pátou sezonu. Pravidelně splňuje, co od něj trenéři i spoluhráči očekávají, postupně si vypracoval velký respekt na ledě i v kabině.
„Snažím se jít příkladem, patřím ke klukům, kteří tu jsou nejdéle. Nahradit Andrese není snadné, řešili jsme to spolu, on s mým jmenováním souhlasil, což pro mě bylo důležité,“ přiznal Stránský po úterním tréninku národního mužstva.
Od roku 2021 chyběl na jediném světovém šampionátu, doma má zlato z Prahy. Pod koučem Rulíkem pravidelně objíždí akce i během sezony, v reprezentaci už pokořil stovku startů.
„Jezdím sem strašně rád, máme super partu. Ale neřekl bych o sobě, že jsem nějaká opora, spíš cítím, že trochu stárnu,“ usmíval se dvaatřicetiletý hokejista.
Ani pozvánka na turnaj ve Finsku ho nemohla minout.
Opět patří k hvězdám celé ligy. S bilancí 28 bodů ve 22 duelech vede tabulku produktivity, s 15 přesnými zásahy pořadí střelců.
Úchvatná čísla, která jen potvrzují, jak Stránskému švýcarské angažmá svědčí: „Mám vysoký ice time, góly i nahrávky naskakují. Nemáme tolik času na trénink, hrajeme často, což mi vyhovuje.“
Týmové výkony v něm probouzí ještě větší radost. Když pomineme výbuch na ledě Ženevy (0:7), Davos zbytek soutěže až nevídaným způsobem válcuje.
Tabulku vede o 15 bodů před druhým Rapperswilem. Ztratil jen tři utkání, doma zůstává neporažený, dohromady nasázel už 81 branek.
„Zatím super! V létě jsme si říkali, že musíme chytit start, ale určitě jsme nečekali, že to bude až tak dobré. Doufám, že nepolevíme, udržíme to až do play off a celou ligu vyhrajeme,“ netajil se ambicemi Stránský.
Myšlenkami směřuje i k dalšímu velkému lákadlu. Olympijskému turnaji v Miláně, o který teď ve Finsku a v prosinci na turnaji ve Švýcarsku se spoluhráči zabojuje.
„Pro každého hokejistu je to sen. V ofenzivě zase tolik volných míst není, ale naděje na nominaci si určitě dělám,“ nezastíral.
Mezi útočníky působícími v Evropě má jednu z největších šancí. Společně s Červenkou, Sedlákem, Kubalíkem, Ondřejem Kašem či Flekem.
Rulíkovi opakovaně splácel důvěru, poslední dvě mistrovství ozdobil třemi trefami, zastal místo na přesilovce i defenzivnější roli, na níž není z klubové scény tolik zvyklý.
Navíc dobře zná systém, který trenéři po hráčích vyžadují.
„O to jednodušší je pro mě zase naskočit. A že by se něco s vidinou olympiády změnilo? Ani ne, moc to nevnímáme, spíš se soustředíme na to, abychom odmakali každý trénink a zápas.“
Turnaj pod pěti kruhy už Stránský zažil před třemi roky. V covidem zmítaném Pekingu, v podivné atmosféře, s přísnými pravidly a všemožnými opatřeními.
Silná, ale rovněž zvláštní zkušenost: „Nebylo to ono, o to větší motivaci mám teď.“