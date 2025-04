Na prvním tréninku jsme bojovali o holý život, smál se útočník Stránský

„No, to úplně ne, ale mám to domů asi patnáct minut, takže v pohodě,“ usmál se Stránský, který je odchovancem Vítkovic a v Ostravě je doma. „Jsem tady už nějaký týden a trošku jsem si odpočinul s rodinou. Na ostravské zápasy se moc těším, protože jsem tady doma. Budu potřebovat hodně lístků. Doufám, že se všichni mí blízcí na hokej dostanou.“

Před rokem jste s národním mužstvem vybojovali titul mistrů světa. Je zlatá atmosféra v mužstvu stále znát?

Jsou tady kluci, co byli v týmu. V úterý na prvním tréninku jsme po pauze bojovali o holý život (smál se), ale postupem času to bude lepší a lepší. Atmosféra tady určitě je.

Co se dá čekat od letošního šampionátu?

Motivace je velká a možné je všechno. Noví kluci, kteří tady jsou, viděli tu naši cestu a vyhrát titul je sen každého, takže mají motivaci vybojovat si místo v mužstvu.

V reprezentaci se potkáváte s někdejšími spoluhráči z Třince. Není to trochu nezvyk, že už mají po sezoně?

Aspoň si trochu odpočinou po těch pěti letech. Rád jsem je po dlouhé době zase viděl. Pro ně je jenom dobře, že se podívají do nároďáku a mají šanci zabojovat o místo v sestavě. Po finále je to složitější, tam už trenéři berou jen ty, o kterých jsou přesvědčení, že pojedou na mistrovství.

Vy máte za sebou třetí sezonu ve švýcarském Davosu. Jaká byla, když jste v semifinále vypadli s Curychem 2:4 na zápasy?

Základní část byla taková nahoru dolů. První série v play off nám vyšla parádně (s Zugem 4:0), ale proti Curychu už bylo vidět, že mají zkušenější tým a trošku větší kvalitu. Pro nás to je ale krok dopředu.

Za Curych chytá Šimon Hrubec. Trápil vás hodně?

Určitě, chytá výborně, každou sezonu má skvělou. Byl to důležitý faktor. Ale celkově jejich přesilovky a celý tým, jak ho mají poskládaný. Nestačili jsme na ně.

S 24 góly v základní části jste opět byl mezi třemi nejlepšími střelci švýcarské ligy. Takže i pro vás to byla vydařená sezona?

Je to moje práce, góly musím dávat. Není to jednoduché, každý rok je trošku jiný. Jiní spoluhráči. Jsem rád, že si držím posloupnost v sezonách. Myslím, že i v klubu jsou spokojení, ale musím na to navazovat každou sezonu. Je tam i určitý tlak.

Pokračujete v Davosu?

Mám smlouvu ještě na dva roky, loni nebo předloni jsem ji prodlužoval.

Na nynější reprezentační sraz dorazil i váš spoluhráč z Davosu Filip Zadina. Dají vás trenéři do jednoho útoku?

V Davosu jsme spolu odehráli možná tři čtyři zápasy za celou sezonu, takže nás ani tady trenéři nedali k sobě. Trenér to tam míchal trošku jinak. Filip měl ale dobrou sezonu, dával góly, takže nám hodně pomohl. Doufám, že bude pokračovat stejně i tu příští.

Váš bratr Šimon hraje s Brnem finále extraligy. Sledujete sérii se Spartou?

Byl jsem se v Brně podívat v pondělí, super atmosféra, i když zápas se domácím nepodařil. V úterý ale vyhráli, takže doufám, že finále zvládnou.

Matěj Stránský v dresu Davosu

Kevin Klíma v reprezentaci navazuje na dědu Josefa a tátu Petra. Vy jste také hokejová rodina. Jak daleko měli do národního celku váš děda Vladimír, otec Darek a strýcové Vladan a Vít?

Pokud vím, tak moc ne.

Váš strýc Vladan ale reprezentoval Austrálii, kde hrál.

To jo. Pokud se to počítá, tak strejda v australské repre byl, takže vlastně na něj navazuji, i když ne na tu českou.