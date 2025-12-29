Skrytá zbraň dvacítky? Správný sobec s ostrou ranou. Kubiesovi pomáhá první liga

Na mistrovství sice nastupuje ve čtvrté formaci, ale i tak už jste si ho nejspíš stačili všimnout. V zápase s Dánskem obstaral gól na 2:1. Velmi důležitý, protože outsider skupiny hlavně v úvodu nepříjemně kousal.
Kubiesa dostal při přesilovce křížnou přihrávku od Petra Sikory, nijak neotálel a puk nekompromisně poslal pod horní tyč.
Kubiesova trefa proti Dánsku:
Využitá přesilovka! 💥 Matěj Kubiesa přesnou střelou trefuje levý horní roh dánské brány. 😎💪
🇩🇰⚔️🇨🇿 1:2#DENCZE #narodnitym #mladeznickyhokej #ceskyhokej pic.twitter.com/PHm3wAOWMd
„Matěj mě obrovsky překvapil. Udělal neskutečný posun, od února nabral ohromné sebevědomí. Udržel si nasazení, jiskru i rychlost, což se mi strašně líbí, navíc má výborné zakončení. Pro nás byl jasnou volbou,“ hlásil před turnajem kouč dvacítky Patrik Augusta.
Kubiesa působí sebevědomě, čerpá i z kamarádství se Sikorou.
Oba se znají od sedmé třídy, v reprezentaci se jejich cesty už několikrát protnuly. V srpnu 2023 zazářili na Hlinka Gretzky Cupu, doma v Břeclavi senzačně došli až do finále proti Kanadě. O rok později společně nastupovali v elitní formaci na mistrovství světa hráčů do 18 let.
Potkali se i na posledním listopadovém přípravném turnaji v Piešťanech, kde česká dvacítka skončila druhá. Minulý týden v generálce proti Lotyšsku, kterou Češi vyhráli 3:2 v prodloužení, je Augusta postavil opět do první lajny a Kubiesa na začátku druhé třetiny otevřel skóre.
Nakonec se ale trenérský štáb rozhodl hráče promíchat. Sikora na pozici prvního centra, Kubiesa se přesunul na pravé křídlo do čtvrté formace, nechybí ale v přesilovkové formaci.
Proti Kanadě strávil na ledě necelých jedenáct minut, v zápase s Dánskem už právě díky šesti přesilovkám odehrál bezmála patnáct.
Nominaci si zajistil parádními výkony ve Frýdku-Místku. Letní přípravu sice absolvoval s Třincem, ale poté zvolil cestu adaptace na seniorský hokej v první lize, na rozdíl od svého parťáka, který z juniorky skočil rovnou do extraligy.
„Mezi dospělými je teprve druhou sezonu a nebyl vždy bezchybný. O místo si neřekl věkem a potenciálem, ale tím, že nás přesvědčil svými výkony. Šanci využil, pracuje na tom, aby nadále stoupal,“ přiblížil hlavní kouč prvoligového celku Miloš Holaň.
Ve Frýdku-Místku, kde se narodil i začínal s hokejem, se postupně probojoval do druhé útočné formace a na přesilovou hru. Stal se z něj přirozený střelec, který se neustále tlačí do předbrankového prostoru.
„Matěj je takový správný sobec, který chce vítězit, dávat góly, rozhodovat zápasy. Je to náš nejproduktivnější hráč, byli bychom hloupí, kdybychom ho nenasazovali do klíčových fází utkání,“ nešetří Holaň superlativy.
Kubiesa ve dvaceti zápasech nasbíral 25 bodů (13+12), což ho nakonec vystřelilo až do extraligy. „Jsme farmářským týmem Třince a jedním z našich úkolů je vychovat hráče pro A-mužstvo. Postupně si získal důvěru a častěji jsme ho začali nasazovat do situací, které mnohdy rozhodují utkání. Byla jenom otázka času, kdy se v Třinci objeví,“ vysvětluje Holaň.
Premiéru si devatenáctiletý mladík odbyl v lednu proti Budějovicím, ale Oceláři ho začali více vytěžovat až od této sezony. První branku v třineckém dresu pak oslavil začátkem prosince, když se podílel na debaklu 6:1 proti Hradci Králové.
„Oproti první lize je to velký skok. V extralize jsou všichni hráči silovější, rychleji přemýšlejí, vše je na vyšší úrovni. Snažím se přizpůsobit, jak nejlépe můžu a být platným členem týmu,“ řekl Kubiesa po svém velkém zápase.
Nominace na šampionát ho i tak překvapila. „Moc jsem na to nemyslel,“ přiznal. „Soustředil jsem se hlavně na klubové povinnosti. Ale je to pro mě super den. Dozvěděl jsem se, že pojedu na mistrovství, a ještě se mi povedlo dát gól.“
Mezi juniorskou špičkou zvládá s přehledem čelit technicky vyspělým protivníkům i zvýšenému tlaku, v těžkých chvílích může být pro národní tým skrytou zbraní.
„Připravovali jsme ho na to, protože se stal terčem pro naše soupeře v Maxa lize. Jako nejlepší hráč a střelec přirozeně budí pozornost. Říkali jsme mu, že takové situace přijdou – nejlepší hráči v dospělém hokeji se s tím musí naučit vypořádat. Našly se i momenty, kdy byl z něčeho frustrovaný, ale pochopil, že to k cestě patří. Musí umět ránu nejen rozdat, ale i přijmout,“ vysvětluje Holaň.
Také on si myslí, že Kubiesa se při přechodu do dospělého hokeje vydal správným směrem: „Udělal skvělé rozhodnutí. Přeju mu, aby si kladl postupné cíle. Do NHL vede ještě dlouhá cesta, ale má na ní předpoklady. A teď se může ukázat skautům.“
Zatím mu šampionát vychází slušně. Nejdůležitější zápasy ale teprve přijdou.