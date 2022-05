Blümel: Jsem dřevák! Ale spokojený. Trenéři mu věří, o MS bojuje dál

Vyhrával fyzické souboje, u mantinelu se nenechal odstavit a v pravém kruhu pro vhazování trávil čas na přesilových hrách. Chodil i na oslabení.

21leté křídlo dostalo od trenéra Kariho Jalonena velkou důvěru, Blümel v neděli pomohl dvěma asistencemi k výhře 4:1 nad Rakouskem a k triumfu na celém turnaji.

„Rakušani hráli dobře, byl to těžký soupeř, a tak se výhra počítá,“ vykládal.

A co váš osobní výkon?

Jsem spokojený, ale jsem dřevák, že jo... (smích) Měl jsem šance v prvním zápase, se Švédy i dnes, mohl jsem dát nějaké góly. Na druhou stranu doufám, že budu pokračovat a ukážu to ještě příští týden ve Švédsku.



Trenéři vás využívají hojně, na přesilovce už máte taky své místo, že?

Já jsem strašně rád, že jsem dostal takovou roli. Přesilovky, oslabení... To mi sedí. Je vážně super, když vám trenér věří, jen se to snažím vrátit.

Jak si rozumíte se Špačkem? Hrál jste s ním celý turnaj.

Špágr je skvělý hráč. Klobouk dolů, co on vymyslí, má strašně velký přehled. A vůbec nevadí, že mu to v Ostravě nevyšlo bodově (Špaček zůstal na nule), i tak byl o třídu jinde než my. Je skvělé, že s ním můžu hrát.

První dva zápasy s vámi navíc hrál Roman Červenka. Je to tak, že oni chtějí puk a vy máte létat po rozích?

Oba mají puk rádi. Bavili jsme se o tom společně, a zřejmě i proto nás dali trenéři dohromady. Aby oni tvořili a já jim vybojovával puky. Pak mi ho třeba můžou vrátit.

Co od vás trenéři vyžadovali?

Góly... Proto hrajeme ve druhém útoku a s takovým časem. Nikdo z nás sice neskóroval, ale šancí jsme měli spoustu. A kolikrát jsme tým zvedli, když jsme měli horší pasáž. Náš útok soupeře zamkl a další lajna díky tomu dala gól. Celkově turnaj považuju za úspěšný.

Po zápase trenéři oznámili, kdo nebude v přípravě na mistrovství dál pokračovat. Myslí na to hráč během zápasu?

Na ledě vůbec ne, občas mezi zápasy nebo při volné chvíli. Ale já se na to snažím nemyslet, jsem jenom rád, že tu můžu být a hrát hokej na takové úrovni.

Manažer Nedvěd po sobotní výhře 9:3 nad Švédskem zmiňoval, že takový výsledek fanoušci, ale i hráči potřebovali. Souhlasíte?

Určitě. Jen škoda, že jsme nevyhráli i první zápas, tam to bylo padesát na padesát. Proti Švédům nám do brány spadlo všechno a určitě nám to zvedlo sebevědomí, takže jsem rád, že jsme Rakušany nepodcenili.

Nepadl ale desátý gól. Nechtěli jste za něj platit?

Ne, to ne! Chtěli ho dát určitě všichni, samozřejmě někdo by to měl hodně drahý (smích). Ale už devět gólů je hodně.