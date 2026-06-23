Nečas v uplynulé sezoně zámořské NHL zaznamenal v 91 zápasech 113 bodů (39 gólů, 74 asistencí). V play off měl bilanci jednoho bodu na zápas, ani jeho forma ale Coloradu nestačila na postup do finále Stanley Cupu přes Hertlovo Vegas.
Rodák z Nového města na Moravě ovládl anketu se ziskem 660 bodů. Útočník Boston Bruins Pastrňák jich posbíral 592, Hertl pak 467. První pětku uzavřelo brankářské duo Jakub Dobeš, Daniel Vladař.
O celkovém vítězi rozhodovali ve třetím kole odborníci ze sportovního úseku Českého svazu ledního hokeje, trenéři reprezentačních výběrů, zástupci klubů nejvyšší soutěže a také vybraní sportovní novináři.
Zlatá hokejka 2026, konečné pořadí
1. Martin Nečas, 660 bodů
2. David Pastrňák, 592 bodů
3. Tomáš Hertl, 467 bodů
4. Jakub Dobeš, 456 bodů
5. Daniel Vladař, 350 bodů
6. Lukáš Dostál, 307 bodů
7. Roman Červenka, 294 bodů
8. Pavel Zacha, 234 bodů
9. Filip Hronek, 227 bodů
10. Karel Vejmelka, 208 bodů
Během úterního slavnostního galavečera byli oceněni také vítězové dalších kategorií:
Hokejistka roku: Natálie Mlýnková. Česká útočnice zažila snovou sezonu zakončenou ziskem prestižního Walter Cupu v zámořské PWHL s týmem Montréal Victoire. Roli klíčové hráčky potvrdila i na olympijských hrách v Miláně.
Nejlepší parahokejista: Patrik Sedláček. Potvrdil svou příslušnost ke světové špičce, když byl po loňském mistrovství světa vyhlášen nejlepším brankářem i na letošních zimních paralympijských hrách.
Junior roku: Tomáš Galvas. Dvacetiletý obránce má za sebou bodově nejlepší extraligovou sezonu, zisk stříbra z MS do 20 let i premiérovou účast na mistrovství světa seniorů.
Juniorka roku: Aneta Paroubková. V premiérově vyhlašované kategorii zvítězila osmnáctiletá obránkyně, která se ihned po přesunu do Kanady zařadila mezi opory týmu Purcell Hockey Academy a s reprezentací vybojovala bronz na MS žen do 18 let.
Nejlepší hráč Komerční banka extraligy juniorů: Vasyl Špilka. Liberecký útočník jasně ovládl kanadské bodování juniorské soutěže se 72 body a dokázal se střelecky prosadit i v dospělém hokeji za Litoměřice.