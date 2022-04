Všichni jsme na stejné startovní čáře, říká plzeňský Lang o reprezentaci

„Žádný cíl si nedávám. Jsem tady moc rád a čím déle v týmu zůstanu, tím to pro mě bude lepší zážitek. Budu se snažit posunout co nejdále,“ svěřil se dvacetiletý mladík Lang na úvodním kempu českého týmu, který se minulý týden konal právě v plzeňské Logspeed.cz Areně. „Pro nás Plzeňáky to byla výhoda. Nemuseli jsme nikam cestovat, byli ve známém prostředí.“

Tento týden už se Lang s parťáky ze Škody, k nimž je třeba připočíst ještě gólmana Dominika Pavláta, připravuje ve Znojmě. Odtud se český tým vydá do Lince, kde se zítra hraje odveta proti Rakousku.

„U nároďáku je nový realizační tým. Pro nás mladé je to šance se ukázat. Všichni jsme na stejné startovní čáře, toho chceme využít, makáme naplno,“ líčil Lang.

Ten má za sebou zajímavý rok. Loni v lednu při své premiéře v české extralize v derby proti Karlovým Varům vstřelil dva góly v rozmezí pouhých pětadvaceti vteřin. Jen o pár dnů dříve se blýskl na světovém šampionátu dvacítek v Edmontonu, kde byl se třemi góly nejlepším střelcem českého výběru.

Teď se snaží získat důvěru finského kouče Kariho Jalonena, nového šéfa české lavičky. „Je skvělý, má jasnou představu, jak se máme na ledě prezentovat. Celý realizační tým je postavený velice dobře a věřím, že nás všichni budou posouvat vpřed,“ doplnil Lang.