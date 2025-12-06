Jeden útočník se dokonce nedávno držel na špici bodování celé ligy, bombarďák Martin Frk nasbíral ve 22 zápasech stejný počet bodů.
Tak proč je pro reprezentační trenéry vesměs nerelevantní a na mezinárodní turnaje s hráči z AHL v drtivé většině případů nepočítají?
„Kdo chce reprezentovat, musí hrát v nejvyšší soutěži dané země,“ zamýšlí se Frk pro iDNES Premium a s klidem a smířeně dodá: „Já s olympiádou určitě nepočítám, nikdo mi nevolal. Budu ji sledovat a fandit u televize.“
Nevím, co bych musel udělat, aby mi zavolali. Muselo by se mi fakt hodně dařit, ještě víc než teď. Já mám dveře zavřené.