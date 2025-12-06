Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Martin Frk | foto: ČTK

Robert Rampa
  12:00
Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku českých hokejistů. Pro víc krajánků, než kolik jich momentálně působí v elitní NHL (25 hráčů, jenže z toho 8 brankářů).

Jeden útočník se dokonce nedávno držel na špici bodování celé ligy, bombarďák Martin Frk nasbíral ve 22 zápasech stejný počet bodů.

Tak proč je pro reprezentační trenéry vesměs nerelevantní a na mezinárodní turnaje s hráči z AHL v drtivé většině případů nepočítají?

„Kdo chce reprezentovat, musí hrát v nejvyšší soutěži dané země,“ zamýšlí se Frk pro iDNES Premium a s klidem a smířeně dodá: „Já s olympiádou určitě nepočítám, nikdo mi nevolal. Budu ji sledovat a fandit u televize.“

Nevím, co bych musel udělat, aby mi zavolali. Muselo by se mi fakt hodně dařit, ještě víc než teď. Já mám dveře zavřené.

Vstoupit do diskuse
