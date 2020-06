POHLED: Což takhle dát si Špenát? Jak se Erat stane legendou

9:59 , aktualizováno 9:59

Seděli jsme v luxusním hotelu Four Seasons v Soulu, měli za sebou hodinový rozhovor, ve kterém Martin Erat vyprávěl o svém okouzlení Naganem i o tom, jak moc by teď chtěl na olympiádě v Koreji uspět také on. Diktafon byl už schovaný, nastal čas k odchodu, ale Erat mluvil dál.