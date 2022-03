Erat u reprezentace? Asistent i tlumočník. Pomůžu s čímkoliv, říká

„Každý den na svém těle cítím, že už nejsem hráčem. Kdybych mohl, hrál bych do šedesáti. Bohužel čas a moje tělo řekly ne. Tohle je moje další kariéra a těším se na ni,“ prohlásil kapitán olympijského výběru z roku 2018 v Pchjongčchangu.

Jeho špičková hráčská dráha se v Brně po vleklých potížích se zády a odehrání jen části sezony uzavřela předloni. V pondělí z ní oficiálně přešel na další vrcholovou, trenérskou.

Společně s Jalonenem a druhým z asistentů Liborem Zábranským, svým někdejším nadřízeným v Kometě, stál Erat na ledě v Plzni při startu tréninkového kempu českého mužstva.

Polemiku expertů o tom, zda je tím správným mužem na exponovaném místě, když dosud jako kouč pracoval jenom u mládeže, má z minulých dnů za sebou. Je čas pustit se do práce.

„Vím, jaké je trénování. Zažil jsem to víceméně v Kometě. Na ledě jsem byl (poslední dva roky) každý den čtyři hodiny, někoho trénovat pro mě není problém. Hokej je pořád stejná hra, hraje se s hokejkou a s pukem. Tady (v reprezentaci) jsou rychlejší hráči. Je to národní mužstvo, šel jsem do toho proto, že jsou tady Kari s Liborem. Kdyby tady nebyli, tak by to uvažování pro mě bylo jiné,“ hájí svůj nástup k reprezentaci Erat.

První zápas pod novým vedením sehraje český výběr příští středu ve Znojmě proti Rakousku.

Mezi jinými důvody bylo pro něho důležité, že znovu spojí svoje síly s koučujícím brněnským bossem Zábranským. Ten si Erata do realizačního týmu „vytáhl“ na základě dobrých zkušeností s jeho viděním přesilovek a oslabení.

Jejich souhru důkladně prověřily čtyři roky v Brně. Vybojovali spolu dva extraligové tituly a sahali po mistrovském hattricku. „Nezažil jsem nikoho lepšího na přesilovky a oslabení, než je Martin,“ řekl již dříve Zábranský.

Na prvním tréninku „nároďáku“ si však Erat, veterán s 931 zápasy v NHL na kontě, vyzkoušel i roli tlumočníka. „Pár kluků se trochu stydí mluvit anglicky, takže se o ně Martin stará,“ seznal Jalonen. Erata svým přáním o překládání pokynů nerozhodil. „Pomůžu s čímkoliv, co budou chtít,“ reagoval pohotově.

O tom, zda se ze svého domova za mořem v Nashvillu znovu vydá do Evropy a připojí se k reprezentaci, prý měl jasno poměrně brzy poté, co mu vizi předestřeli generální manažer týmu Petr Nedvěd a samozřejmě „brněnská spojka“ Zábranský.

Kometa a reprezentace Libor Zábranský s Martinem Eratem nejsou jedinými členy realizačního týmu spjatými s Kometou. Novým videokoučem ve štábu Kariho Jalonena se stal Jiří Horáček, který stejnou práci zastával i v Brně.

Obránce Tomáš Bartejs je čtvrtým hráčem Komety v první Jalonenově nominaci. Již dříve kouč povolal z Brna obránce Radka Kučeříka a útočníky Luboše Horkého a Petra Holíka.

Ten si Erata mimochodem dokáže podle svých slov v deníku Sport dobře představit i v Kometě, o čemž se s Eratem také chystá mluvit.

„Říkal jsem, že si chci dát od hokeje chviličku pokoj a pak se k němu chci vrátit,“ uvedl Erat. Dvouletá prodleva mezi koncem kariéry a kývnutím na svazovou pobídku v jeho očích představu o dostatečné pauze zřejmě splňuje.

„Můžeme říkat, jestli je to dlouhý, nebo krátký čas. Já mám hokej rád, vždycky chci pomoct, a když je to nabídka od národního týmu, tak se to neodmítá,“ pronesl v rozhovoru s novináři v Plzni.

To už měl za sebou prvních pár dnů práce s Jalonenem. „Vím, co chce hrát, a myslím si, že je to správná cesta. Uvidíme po zápasech, jak se to bude vyvíjet,“ přemítal.

O tom, jak bude spolupráce mezi trenéry nastavena, má jasno už teď. „Kari zná hokej dost dlouho, ví přesně, co má dělat. My mu můžeme jen pomoct,“ ujistil Erat.

Nad tím, nakolik ho bude nová práce naplňovat, zatím nehloubá. „Já to především chci dělat. A jestli mě to bude naplňovat, nebo ne... chtěl jsem to dělat a od toho jsem tady,“ nadnesl.