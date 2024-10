Gáborík ostře reaguje na Slafkovského kritiku: Nemusel si nás brát do huby!

Gáborík se tématu věnoval v podcastu Boris a Brambor, který vede společně s Borisem Valábikem, rovněž bývalým hráčem.

A co konkrétně rodákovi z Trenčína vadilo?

Šlo o pasáž, ve které se Slafkovský pro renomovaný server The Athletic dotkl personálního obsazení ve vedení slovenského hokeje.

„Nejspíš potřebujeme, aby na svazu pracovalo více lidí, ale nikomu se tam nechce. Myslíte si, že si to přeje Marián Hossa? Ne. Nebo snad Marián Gáborík? Taky ne. To kvůli těm, kteří už tam pracují tak, aby z toho profitovali oni a ne slovenský hokej,“ kritizoval tehdy Slafkovský.

A právě to se Gáboríkovi nelíbilo: „Vzal si do huby mě a Mariána, což mi přišlo zbytečné. Co on může vědět o tom, jestli právě my dva tyto věci neřešíme za zavřenými dveřmi.“

„Považuju to za nešťastné vyjádření. Možná v sobě nyní nemám chuť nebo ctižádostivost se opřít do slovenského hokeje, ale bůh ví, co nastane v budoucnosti. Každopádně si nás nemusel brát do huby,“ pokračoval.

Jeho názor má nejen u našich východních sousedů velkou váhu, vždyť v zámořské NHL odehrál přes tisíc zápasů. Před deseti lety získal Stanley Cup s Los Angeles, ve stejném roce byl také zvolen nejlepším slovenským hokejistou.

Toto ocenění letos podruhé získal právě také Slafkovský, jenž se ze své pozice do kritizování poměrů ve slovenském hokeji pustil přes média. Také zde vidí Gáborík problém.

„Dříve jsme měli jiné hvězdy, jako byl Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan, Peter Bondra nebo Ľubomír Višňovský. Tehdy svaz také nefungoval, jak by měl. Ale ptám se, kdo se z těch hráčů, a to už byli starší, vyjádřil na jeho adresu? No nikdo. A to ani po kariéře,“ srovnával dvaačtyřicetiletý účastník dvou olympijských her a šesti mistrovstvích světa.

Bratislavské Winter Games jsou zahájeny, slavnostní buly provedli Mariánové Hossa (druhý zleva) a Gáborík (druhý zprava).

A ačkoliv je Slafkovský nejlepší hráč své země, relevanci jeho výroků podle Slovenského svazu ledního hokeje snižuje právě stále ještě nízký věk. Konkrétně jeho názory vnímá jako „neuvážené vyjádření mladého hráče“.

Což pro změnu naštvalo Slafkovského, podle kterého je šílené, že se svaz snaží schovat za fakt, že je útočník Montrealu mladý.

Aktuální situace ve slovenském hokeji tak ani zdaleka není klidná. Mělo by ovšem být v zájmu pověřených lidí, aby vztahy s hlavní hvězdou dali do pořádku.