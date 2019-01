Nečas má do NHL dveře otevřené, říká jeho agent

Vesměs jsou to výrazní členové mužstva: brankář Lukáš Dostál byl ozdobou prvního utkání českých junáků proti Švýcarsku, Martin Nečas je kapitánem výběru, Karel Plášek patří do prvních dvou „úderných“ formací a svoji práci v obraně má i Dalimil Mikyska. Všichni čtyři prošli Kometou Brno, kromě Nečase za ni dodnes hrají. „Věřím, že na turnaji budou mít velkou roli,“ říká 41letý Vorel, hrající stále okresní přebor za Adamov. Hostování z extraligové Plzně tam má vyřízeno do roku 2021.

Pro Vorla je probíhající šampionát dvacítek rekordní; víc hráčů ze své manažerské „stáje“ na tak velké akci ještě neměl.

Představuje právě tohle mistrovství světa pro hráče vrchol jejich kariér?

(rázně) No to doufám, že ne!

Minimálně zámořští experti ho ale řadí výš než mistrovství světa dospělých, kam po sezoně nejede to nejlepší z NHL a ani z extraligy tam nebývají všichni pozvaní.

Tak se to říká v Americe. Z našeho pohledu bych to tak neviděl. Čímž ale neříkám, že „dvacítky“ nejsou významná akce. Prestiž mají, jsou sledované. Jde o opravdu kvalitní hokej v arénách pro NHL, což je pro kluky velká zkušenost a povzbuzení, aby na sobě pracovali. Samotná účast na turnaji ještě neznamená nic, může je ale posunout dál, ukázat jim cestu, jak to chodí ve velkém hokeji.

Hráčský agent Marek Vorel

Pro některé z nich je to šance ukázat se. O co ale teď ve Vancouveru hrají už draftovaní mládenci, jako třeba Martin Nečas nebo Lukáš Dostál?

Většina kluků je draftovaná z předchozí sezony, ale i tak je na turnaji hodně skautů. Všechny týmy NHL tohle mistrovství sledují. Je pro ně prestižní tam mít svoje talenty, a pokud tam zahrají, jejich hodnota roste. Plno kluků si tam může říct o kontrakt, případně potvrdit nebo vylepšit svoji pozici na příštím draftu. Aspektů je zde víc.

Jaká je v tom vaše role?

Říkám klukům, co si myslím, že je potřeba zlepšit, co je potřeba dělat. Nenárokuji si patent na rozum, ale svoje názory jim předám.

Měníte se v době, kdy se tvoří nominace na takovou vrcholnou akci, v diplomata, aby se dostalo na co nejvíc vašich hráčů?

S trenéry samozřejmě komunikujeme. Co k tomu říct víc?

Třeba se vrátit ke konkrétnímu případu, kdy o Nečase stála jak Kometa ve finále extraligy, tak trenér Varaďa pro mistrovství světa do 18 let. Bylo složité tenhle oříšek rozlousknout?

Tehdy to pravda bylo složitější, ale ve finále extraligové kluby mají standardní smlouvy se svazem a jejich součástí je povinnost uvolnit hráče pro reprezentaci. To je dané, o tom není debata.

Marek Vorel Hráčským agentem Martina Nečase je bývalý útočník Marek Vorel. Sám hrál za Kometu Brno, kromě českých soutěží si vyzkoušel finskou ligu (Ilves Tampere), ruskou nejvyšší soutěž (Čeljabinsk), je trojnásobným mistrem Slovenska s Košicemi a kariéru končil v německém Kasselu. Také Vorel si zahrál na juniorském MS; v roce 1996 byl součástí týmu, který z Bostonu přivezl 4. místo. Jeho spoluhráči byli například Tomáš Vokoun, Milan Hejduk nebo Václav Varaďa.

Dobře, ale Nečas nemusel odjet z Komety až na poslední chvíli, mohl mít víc času na přípravu s reprezentačním výběrem. O tuhle část vyjednávání mi jde.

Jistě, ale i tak si myslím, že se dá všechno relativně v klidu domluvit. Každý má nějaký názor, každý má nějaký zájem, což je realita, ale vždycky se všechno dá řešit.

Je i pro vás mistrovství světa dvacetiletých významné? Staráte se o dva obří talenty Komety posledních dvou let...

Já bych řekl, že o čtyři!

Plášek a Mikyska ale ještě nejsou draftovaní, Nečas s Dostálem ano. Jsou jejich cesty podobné?

Jsou i nejsou. Gólman to má jiné než hráč do pole a víme, že NHL dává velký prostor mladým klukům do pole, ale gólmani to mají těžší. Není takový, aby hned po draftu chytal NHL. To jsou ty dvě odlišné kategorie, v tom vidím mezi Nečasem a Dostálem rozdíl. Jinak si myslím, že oba jsou pracovití a pokorní, a věřím, že kariéra bude u obou stejně dobrá.

Překvapilo vás, že Plášek draftovaný nebyl?

Úplně ne. Bylo to ve hře, řešilo se to, informace v tomto duchu jsem měl. Vím, jak smýšlí skauti, jak se odehrávají pohovory. Bylo to pro Karla padesát na padesát. Není ale všem dnům konec, Karel se prosadí. Věřím tomu, že se ještě rozvine, že celý svůj talent ještě nerozkryl.

Kdo z hráčů z vašeho rejstříku si nejdřív stabilně zahraje NHL?

Bude to Martin Nečas.

Co pro ně v tomto ohledu můžete udělat vy?

I když toho kluci moc nepotřebují, pořád je kolem hokeje hodně práce. Nečas a Dostál to mají svým způsobem dané: byl draft, jsou smlouvy, kluby z NHL si je už rozvíjí tak, jak uznají za vhodné. Já to s nimi konzultuji, říkám jim, co si myslím, a hledá se to nejvhodnější řešení. Někdy je celkově výsledek jiný, ale to je potřeba přijmout jako fakt.

Modelový příklad: hráč nehraje nebo hraje málo. Jde mu o kariéru. Lze s tím z vašeho místa něco udělat?

Vezmu to hodně zeširoka, jestli můžu. Může se stát, že mladí kluci nehrají, že když jde o body nebo o koncovky zápasů, ukážou trenéři na zkušené borce. Tak to bývá. Je potřeba kluky uklidňovat, že to není nic proti nim, že se to stává, že si tím všichni prošli. Jde o psychickou podporu.

Vyjednáváte pak i s klubem, jehož lavičku právě hráč leští?

Kdykoliv se můžu zeptat trenéra nebo na vedení, jak to je, proč to je, na čem by hráč měl zapracovat, kde je chyba, kde je problém. Je to komunikace všech zúčastněných stran.

Lobbuje se v tomto prostředí hodně?

Upřímně? Já si to nemyslím. V dnešní době zas tolik dobrých hráčů nemáme a každý trenér chce vyhrávat. Dělá práci s čistým vědomím tak, aby ji odvedl co nejlépe. Ty doby, o kterých si spousta lidí myslí, že ví, jak to chodí, jsou dávno pryč.

Český kapitán Martin Nečas padá po zákroku Švýcara Matthewa Verboona v utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let.

Máte s rozvojem hráče snadnější práci, pokud je inteligentní a ví, co chce?

To je plus úplně pro všechny, tedy i pro mě. Musím říct, že pokud se bavíme o draftovaných klucích z Komety, tak tomu tak je. Draft jim k tomu jako bonus dodal klid. Na nějakou dobu je jejich cesta daná, ví se, kam jejich kroky budou směřovat, a také kluby NHL s nimi napřímo mluví, co a jak. Chystají si je do své organizace.

Dostál popsal, jaké „domácí úkoly“ dostává od Anaheimu. Musí odevzdávat písemná hodnocení svých vlastních zápasů. Je to běžná praxe?

Lukáš to dělá, ale u brankářů je to jiné. Trvá jim delší dobu se do NHL probít, prosazují se později. U hráčů do pole to tak není.

Nečas takové úkoly neplní?

V jeho pozici ne. Hraje na farmě, bojuje o místo v NHL.

A dřív?

Jeho sledoval Sergej Samsonov, který má v Carolině na starost mladé útočníky. Když byl Nečas v Brně, byl se Samsonovem v permanentním kontaktu. Sergej mu sestříhal zápas, ukázal, co bylo dobře, co špatně, a vedle toho mu sestříhal další klipy, v nichž ukázal, co chce vidět. Jak to, co bylo špatně, udělat líp. S tím, že se to má promítnout v dalších zápasech. Kus práce tam je, organizace pomáhají hráčům k rozvoji hodně.

Zůstává Nečas pro letošní sezonu na farmě, nebo má šanci dostat se do NHL?

Je to otevřené. Určitě je možné, že si do konce sezony NHL zahraje.