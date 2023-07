Tvrdý hit a sen je fuč. Hokejový reprezentant mění cíl: chce být zubařem

Ahoj všichni,



jak již mnoho z vás ví, potýkám se dlouhodobě se zdravotními problémy. Při intenzivním tréninku a zátěži cítím silné bolesti, a proto jsem nucen oznámit, že musím opustit hokej na vrcholové úrovni.



Vždy jsem naštěstí věnoval hodně času škole, a proto tak mohu s radostí sdělit, že od následujícího akademického roku započne má cesta k titulu MDDr.



Rád bych poděkoval všem, co mě mou hokejovou kariérou provázeli. Byla to jízda! Nyní je však na čase změnit priority.



Doufám, že vás všechny v budoucnu uvidím ve své ordinaci.



Hello everyone,



how some of you know, I’m dealing with medical issues, I have severe pain during intense training. So because of that I’m forced to quit playing hockey professionally.



Luckily I always studied hard, so I’m proud to announce that I’m starting my journey for Master of Dentistry degree.



I would like to thank everyone who supported me on my hockey journey. It was an amazing time! But now it’s time to change priorities.



Someday I hope to see you all in my doctor’s office!